Todo aquel que haya preparado alguna vez tostadas para el desayuno o la merienda es muy probable que en más de una ocasión el pan se le quemó por demás y la rodaja terminó con un aspecto a carbón. Tal cual le pasó a Luli Fernández cuando intentaba graba un contenido para sus redes y protagonizó un divertido momento.

La modelo estaba en pleno proceso de rodaje para una nueva publicación en sus perfiles públicos cuando sin querer improvisó un video completamente diferente al esperado. La también presentadora colocó dos rodajas de pan de molde en una tostadora eléctrica y sin querer dejó que se cocieran demasiado.

Se le quemaron las tostadas y su reacción fue única: “¡Están muy bronceadas!” Foto: Captura Instagram

Al verlas expresó sorprendida: “¡Está muy bronceada!”. De todas formas no recurrió a la idea de descartar la comida, sino que optó por una solución práctica y sencilla como rasparle las partes más oscuras.

“A mí me gusta comer las tostadas así, bien tostadas”, confesó, y luego soltó: “Muy poco aesthetic”. Y siguió con su idea infalible: “Nada se tira, todo se transforma. ¡Las raspo! Cuando yo vivía sola y no tenía ni un centavillo, si esto sucedía no te hacía otra tostada”.

Luli Fernández raspó sus tostadas quemadas

En el video compartido por Instagram, la modelo compartió su técnica para salvar un par de tostadas quemadas y recibió miles de reproducciones y cerca de 4 mil “me gusta” junto a toda clase de comentarios.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue su divertida comparación de las tostadas con sus ojeras: “Como nueva, bebé. Son mis ojeras antes y después del corrector”, bromeó.

“Me gusta que sea sencilla”, “Lo veo y me sigo riendo”, “Seee. Yo también las raspo cuando me salen muy bronceadas” y “Te banco porque hago lo mismo cuando se me queman ajajajaja todo menos tirarla”, fueron algunos de los comentarios que recibió de parte de sus 1.1 millones de seguidores.