Las comidas de Ingrid Grudke del domingo: hotcakes, sushi, tostada de batata con queso y tortilla

A través de sus redes sociales, Ingrid Grudke reveló que le gusta cuidar su alimentación para mantener su figura de manera saludable. Es así que muchas de sus comidas son caseras, hechas por sus propias manos, y elige con determinación cada uno de los ingredientes a utilizar.

Además de llevar una dieta balanceada, la modelo mantiene una rutina de ejercicios diarios y buenos hábitos en la cotidianeidad. Es por eso que le gusta compartir tips, recetas y recomendaciones a su comunidad de medio millón de seguidores en Instagram.

Ingrid Grudke Foto: captura de pantalla

La también fisicoculturista no solo enseña sus mejores recetas para hacer fáciles, rápidas, ricas y saludables, sino que también muestra en detalle cada plato de su alimentación. En un reciente posteo compartió todas las comidas de un domingo en el que combinó un almuerzo con amigos, desayuno, merienda y cena.

Más de una vez en sus posteos, Ingrid hizo hincapié en la importancia de no saltearse comidas, y también recomendó “escuchar al cuerpo” para saber qué necesita, qué le hace bien y que no. En ese sentido, aclaró: “Lo hago porque muchos de ustedes me siguen pidiendo que muestre mi forma de alimentarme”.

Qué come Ingrid Grudke los domingos

El día de Ingrid comienza con un desayuno nutritivo para arrancar con toda la energía. Este vez optó por unos hotcakes de naranja con miel. Para la hora del almuerzo salió a comer con un grupo de amigos y eligieron sushi.

Ingrid Grudke Foto: captura instagram

Para las horas de la tarde, Ingrid regresó a su casa y se preparó una tostada con una combinación poco habitual: dulce de batata y queso, que acompañó con una taza de té. Finalmente, antes de irse a dormir, cocinó una de sus comidas favoritas que es tortilla de choclo, queso y huevo.

“Y se terminó el domingo, más o menos les mostré lo que comí en el día”, cerró. En un intercambio de comentarios con sus seguidores aclaró que entre comidas suele complementar con alguna fruta, yogurt o frutos secos.