El almuerzo de Ingrid Grudke rico en proteína con lo que hay en la heladera: “Estoy lejos de ser chef”

En plena temporada de invierno, Ingrid Grudke adaptó su alimentación. Sin resignar la practicidad y facilidad de las recetas, la modelo se volcó a preparaciones que involucran el horno y que generan una sensación de calor en el estómago, como sopas, guisos y hasta carne condimentada, como almorzó antes de salir de viaje.

Momentos antes de dejar su hogar para partir rumbo a Mar del Plata con su pareja, Martin Colantonio, la también presentadora preparó su menú con todos los ingredientes que tenía en la heladera. Así aprovechó lo último que quedaba de su compra y evitó que los alimentos se echen a perder durante su ausencia.

Ingrid Grudke Foto: captura instagram

Es así que a través de su perfil de Instagram, Ingrid mostró cómo elaboró su plato y dio algunos tips de alimentación saludable a su cerca de medio millón de seguidores. En la descripción del posteo aseguró: “Estoy lejos de ser chef o una gran cocinera, la idea es mostrarles lo que como”.

Martín Colantonio, el novio de Ingrid Grudke

“Siempre me preguntan y por algo será. A veces creo que les intriga y a veces que los inspira. Y ¡me la juego por la segunda opción! Recibo muchos mensajes de gente que me dice que logró comer mejor a través de mirar mis simples tips, que no son nada nuevo, ni que no sepamos, pero que a fuerza de repetición pueden llegar a modificar, o dar ganas de cambiar hábitos”, reflexionó alentadora hacia sus admiradores.

En el video mostró que realizó una colita de carne vacuna “bien condimentada” junto a un revuelto de zapallitos con huevo y acompañó con un puré de calabaza. “Voy a hacer algo muy rico, se ve riquísimo”, garantizó.

Cómo hacer el almuerzo de Ingrid Grudke alto en proteína

Las carnes rojas y los huevos son una gran fuente de proteína que ayuda al fortalecimiento de los músculos a través de la alimentación. Mientras que el zapallito aporta fibra y la calabaza, carbohidratos en baja proporción de grasa, esto vuelve el almuerzo de Ingrid Grudke muy saludable y balanceado.

Ingredientes

Colita de cuadril 1

Dientes de ajo 1

Zapallitos 1

Huevos 1

Calabaza 1/2

Condimentos a gusto

Preparación