Cuenta DNI: cliente o no, todo lo que tenés que saber para aprovechar sus beneficios

La Cuenta DNI que ofrece el Banco Provincia es la billetera digital que funciona otorgando diferentes tipos de descuentos y la app facilita la realización de operaciones tanto a clientes del banco como a aquellos que no tienen cuenta bancaria, tarjeta de crédito ni de débito de la institución.

Una vez el usuario se baja la app a su teléfono móvil, se le abre automáticamente una caja de ahorros, la cual se habilita a las 48 horas. El usuario puede operar obteniendo diferentes descuentos en varios comercios.

Cuenta DNI: las dudas más comunes.

¿Tiene costo la Cuenta DNI?

La respuesta es no. Ni la aplicación ni la caja de ahorros tienen algún costo de mantenimiento para el usuario.

¿Cómo habilitar la Cuenta DNI?

Como en la mayoría de los casos de este tipo de operaciones, se debe seguir un registro en la página del Banco a fin de que se puedan tomar los datos personales del que solicita la Cuenta DNI. Los pasos a seguir son:

Sacar una foto del frente y del dorso del DNI.

Luego se le va a pedir al usuario que haga un escaneo o reconocimiento facial.

Se debe llenar un formulario con algunos datos personales y configurar la clave única de acceso.

Por último, confirmar la contraseña utilizando la huella digital (como una opción).

¿Qué permite hacer la Cuenta DNI?

Al funcionar como una billetera virtual, permite efectuar y recibir pagos, además de enviar y solicitar dinero a otras personas. Entre sus funciones, también facilita la posibilidad de hacer transferencias bancarias, recargar el celular y la SUBE, entre otras cuestiones.

Respecto de los descuentos que ofrece, al pagar con este medio en comercios adheridos, la Cuenta DNI otorga una serie de descuentos.

¿Es necesario tener cuenta en el Banco Provincia para tener Cuenta DNI?

No, no es necesario. No hace falta tener cuenta en el Banco Provincia previamente (ser cliente) para poder acceder a los descuentos.

Lo que hay que hacer es descargar la aplicación, la cual es gratis, hay que registrarse y esperar la habilitación de la entidad.

A posteriori hay que trasferir dinero desde Mercado Pago o desde donde el usuario tenga depositado (sea con el banco que opere) hacia la caja de ahorros que se habilita automáticamente a las 48 horas en el Banco Provincia, lo que permite empezar a utilizar la Cuenta DNI.

¿Qué descuentos ofrece Cuenta DNI?

En la actualidad, son varios los descuentos que ofrece Cuenta DNI, principalmente los sábados y domingos. Estos son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento con un tope de $4.500 por semana para los sábados y domingos.

Verdulerías y fruterías: 40% de descuento con un tope de $2.500 por semana para los sábados y domingos.

Comercios adheridos a Cuenta DNI: 30% de descuento con un tope de $2.500 por semana para los miércoles y jueves.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento con un tope de reintegro de $2.500 por semana para todos los días.

Recarga del celular (Movistar y Personal) y de la SUBE: 100% de descuento con un tope de $2.000 por mes todos los días.

Los descuentos que ofrece Cuenta DNI. Foto: Captura de pantalla

Estos y otros beneficios de ahorro son válidos por el mes de septiembre y se pueden consultar en www.bancoprovincia.com.ar/cuentadni/contenidos/cdniBeneficios.