Hackers venden 6 millones de registros de conducir y apuntan contra Milei: “No tiene plan de ciberdefensa”

Luego de que este martes se conociera el aumento de un 300% de los aranceles del Registro del Automotor, otra noticia sacudió a ese nicho: ciberdelincuentes robaron la base de datos de todas las licencias de conducir del país.

Hackearon la base de datos de las Licencias de Conducir. Foto: Twitter

Son alrededor de 5,7 millones de carnets los que tienen en su poder y para demostrar que el ilícito es real expusieron las licencias de Javier Milei, Luis Petri y Patricia Bullrich.

A la venta en la deep web

A modo de extorsión, se afirma que las licencias están a la venta. Así lo dijo el experto en seguridad informática Julio López, quien refirió que se están comercializando con imágenes de frente y de dorso.

Hackearon la base de datos de las Licencias de Conducir. Foto: Twitter

Según afirmó, la base de datos se ofrece a la venta por 3000 dólares. Los hackers expusieron un set de muestra con las licencias de personajes famosos, como las de Marcelo Tinelli, Tini Stoessel y el Chino Darín, entre otros.

El mensaje de los hackers

El Birmingham Cyber Arms LTD dio a conocer el mensaje completo de los hackers, escrito en inglés y con una dura crítica al Gobierno de Milei.

“Hola amigos, hoy vengo a presentarles una nueva y suculenta base de datos de Seguridad Vial Argentina. Esta base de datos comprende más de 5,7 millones de registros, que incluyen fotografías de licencias de conducir digitales en ambos lados (con el rostro y la firma del individuo), QR, sexo, nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de emisión, fecha de emisión, fecha de vencimiento, tipo de sangre, restricciones de conducción, dirección física, tipo de licencia y las clases de vehículos que se pueden conducir. Todo esto forma una base de datos de más de 1,25 TB de datos”, dice la primera parte del texto. Hasta ahí, como una descripción comercial.

Ya la segunda parte, apuntaba a los políticos, principalmente al Gobierno anterior como al actual.

“Ya vimos que durante el Gobierno anterior de Alberto Fernández sus ciudadanos no le preocupaban. Milei parece ignorarlos también. No tiene plan de ciberdefensa, no le importa nada. En países europeos como Francia, Alemania, España o Italia hay medidas de defensa contra estos ataques, hay inversión dedicada a estos casos. ¿Qué tiene Argentina? Nada. Es hora de que sus ciudadanos se den cuenta de que para los gobernantes no son más que números y votos. No dejes que esto quede impune”, aseveró.

Para cerrar, fue al punto: “Lo venderé por US$3000, contáctame en Telegram. Gente seria dispuesta a comprar, no me gusta perder el tiempo”.