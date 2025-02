Encontró su voz en el mundo digital: “La superficialidad está perdiendo relevancia”.

En un mundo donde las redes sociales pueden ser una fuente de ansiedad, Mariana "Meri" Vázquez ha sabido encontrar un refugio. Desde su adolescencia, esta creadora de contenido descubrió en el entorno digital un espacio de expresión que, con el tiempo, se transformó en su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Meri ha experimentado los desafíos de compartir su vida en redes y ha desarrollado una visión clara sobre el marketing digital, llevándola a trabajar en diferentes proyectos tanto en Argentina, como en México y otros países de la región.

En entrevista con Vía País, Vázquez comparte su visión sobre el equilibrio entre autenticidad y estrategia en redes, su experiencia personal enfrentando la exposición online y sus perspectivas sobre el futuro del marketing digital.

Meri Vázquez trabajó en agencias de Argentina, México y otros países de la región.

Proveniente de una familia de empresarios hoteleros, inicialmente siguió el camino esperado y comenzó la carrera de Turismo. Sin embargo, tras tres años, decidió cambiar de rumbo y se inscribió en Producción de Moda, donde descubrió su verdadera vocación: el marketing. Convencida de su pasión, dio el siguiente paso e ingresó a la carrera de Marketing Digital, donde finalmente todo cobró sentido.

Las redes sociales como una vía de escape

Desde pequeña, Meri encontró en el mundo digital una vía de escape. “Mientras otros se dedicaban al deporte, yo pasaba mi tiempo en plataformas como Fotolog o participando en chats. Para mí, las redes no representaban una presión, sino un espacio donde podía expresarme sin filtros”, asegura.

“Yo llegué rota, con miedo a que mi mente y mi cuerpo colapsaran en cualquier momento”, recuerda sobre el complicado momento que vivía. Sin embargo, Vázquez asegura: “entre el ruido, encontré un espacio para abrirme, para mostrar que detrás de la vidriera perfecta hay batallas invisibles. Hoy sé que también pueden ser un lugar seguro, donde pedir ayuda no debería dar miedo”.

“Con 42 kg y llena de miedos, me aferré a la creación de contenido como un salvavidas. Me obligaba a seguir, a exponerme, a mantener la mente ocupada. Tenía un cuaderno al lado de la cama, y entre síntomas y desvelos, anotaba ideas. Crear se convirtió en mi refugio cuando mi cuerpo y mi mente estaban al límite”, recuerda.

A lo largo de su carrera, Vázquez comprendió que compartir sus experiencias y miedos no solo la ayudaba a nivel personal, sino que también podía ser útil para otros. “Considero que ser auténtica me permite generar un vínculo más fuerte con mi comunidad, aunque no siento la necesidad de compartir todo”, explica.

Meri Vázquez está nominada a los Premios Ícono en Colombia.

Si bien siempre ha sido abierta sobre su historia, ha aprendido a manejar la exposición con ciertos límites. Con el tiempo, entendió que los comentarios negativos suelen hablar más de quienes los emiten que de ella misma.

A la hora de crear contenido, busca que cada publicación tenga un propósito, ya sea inspirar, informar o generar empatía. “Mi estrategia se basa en las tendencias del momento, pero sin perder mi esencia. No publico por publicar; cada pieza de contenido debe aportar valor real”, señala.

Una campaña que marcó su carrera y el reconocimiento internacional

Uno de los momentos más sorprendentes de su carrera fue la viralización de la campaña con la heladería Freddo, luego de que Ryan Gosling mencionara la marca en un video.

“Fue un momento sorprendente en mi carrera. Recuerdo que mi teléfono explotó con notificaciones y entendí que debía actuar rápido”, recuerda. Junto con su equipo, lanzaron la campaña del helado Ryan en tiempo récord, inspirándose en la estética de Barbie. Lo que comenzó como un suceso inesperado se convirtió en una gran oportunidad de marketing.

Meri Vázquez trabajó en la campaña de Freddo tras la viralización del video de Ryan Gosling.

Su trabajo fue reconocido con una nominación a los Premios Ícono en Colombia, un galardón que la llena de emoción: “Más allá del resultado, considero que estar nominada ya es un honor y una prueba de que mi esfuerzo está siendo valorado a nivel regional”.

En cuanto al futuro del marketing digital y la creación de contenido, Vázquez cree que la autenticidad será clave, algo que cada vez se comienza a sentir más, tal como lo fue el caso de lo ocurrido con Jimena Barón durante el viaje a Tailandia de varias creadoras de contenido con una marca.

“En un entorno donde las personas buscan conexiones genuinas, la superficialidad está perdiendo relevancia”, asegura.

Meri destaca el papel de la inteligencia artificial en la optimización de procesos, pero también advierte: “Hay que usarla con criterio para no perder la esencia humana”.

Premios, creatividad y autenticidad: La trayectoria de Meri Vázquez en el marketing digital.

Qué consejo le daría a quienes desean incursionar en el marketing digital

Para aquellos que desean incursionar en este mundo, aconseja no copiar lo que ya existe. En su opinión, es fundamental encontrar una voz propia y ser constante, ya que las redes premian la autenticidad por sobre la perfección.

“Más allá de cualquier estrategia, lo más importante es disfrutar el proceso, porque esa energía es la que realmente conecta con la gente”, asegura.