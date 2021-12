Cada 2 de diciembre, en todo el mundo, se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, para recordar la aprobación del “Convenio para la represión de la explotación y trata de personas” por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El trabajo infantil y el sexual son consideradas prácticas actuales de esclavitud.

Esta aprobación tuvo lugar un 2 de diciembre de 1949, y fue así que quedó establecida esta fecha del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

Sin embargo, cabe recordar que recién a partir de 1995 la celebración adoptó este nombre. Anteriormente era conocida como Día Mundial contra la Esclavitud.

Los objetivos del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

El objetivo principal del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud es por el reclamo de la erradicación de cualquier forma contemporánea de esclavitud.

En ese sentido, la explotación sexual, la trata de personas, el trabajo infantil, el reclutamiento de infantes para conflictos armados y el matrimonio forzado, caben dentro de las denominaciones de esclavitud contemporánea.

Asimismo, organismos tales como UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), plantean la importancia de que los gobiernos reaccionen para que se eviten este tipo de explotaciones.

La ONU plantea la importancia de que los gobiernos reaccionen para que se evite cualquier tipo de explotación hacia las personas. Foto Alexandre Marchi.

Es por ello que buscan trabajar mancomunadamente en el esfuerzo por equiparar las desigualdades sociales y económicas, en pos de garantizar el derecho básico de todas las personas, que es la libertad.

La esclavitud en nuestros días

Lamentablemente, la abolición de la esclavitud no es una práctica que esté completamente difundida en todos los rincones del mundo. En la actualidad, la OIT estima que cerca de 40 millones de personas padecen de algún tipo de sometimiento de trabajo inhumano.

Asimismo, las mujeres y las niñas representan el 71% del total, mientras que un 25% de esos esclavos son infantes, tal como lo plantea la Organización Internacional del Trabajo.

Y según la información suministrada por la ONU, en la actualidad hay nuevas formas de esclavizar a las personas, siendo el trabajo forzado, la explotación sexual, la trata de personas y el trabajo infantil, las que más destacan.

Explotación sexual de los niños

Sobre este punto, hay que mencionar que la trata de personas y la explotación sexual se da principalmente con niños como víctimas. Además, las mujeres suelen ser también las más explotadas en este sentido.

Según estimaciones, las mujeres y las niñas representan el 71% del total, mientras que un 25% de esos esclavos son infantes.

Lo que sucede habitualmente es que estas víctimas de explotación sexual terminan siendo vendidas y sometidas a situaciones que pueden atentar con sus vidas, manteniéndose en cautiverio.

Y según información de la ONU, la trata de personas resulta uno de los negocios ilícitos que mayor dividendos genera, alcanzando miles de millones de dólares a quienes la practican.

El trabajo infantil, otra forma de esclavitud

La UNICEF plantea que el trabajo infantil se da en uno de cada seis niños y algunos de ellos lo realizan bajo situaciones de explotación y privados completamente de su libertad.

El trabajo infantil está considerado como una forma de esclavitud moderna. Foto: AP/Archivo.

En ese sentido, en el continente africano, las estimaciones alcanzan un número de 80 millones de menores, de entre 5 y 14 años que son explotados laboralmente y también deben participar del tráfico sexual.

La esclavitud en diferentes países del mundo

A pesar de que actualmente no existe ningún país que legalmente practique la esclavitud, sabido es que las víctimas de ella no descienden, y en muchos casos, sus números se ven en aumento.

De acuerdo a un reporte llevado a cabo por la OIT, los países africanos que más practican la esclavitud son:

Burundi

Eritrea

Mauritania

República Centroafricana

Sudán del Sur

La práctica del reclutamiento de niños para combates armados es muy practicada en diferentes partes del mundo. Foto: AP/Archivo.

El caso particular de Mauritania, señala que fue el último país en el mundo en abolir la esclavitud de manera oficial, en el año 1981. Sin embargo y a pesar de ser ilegal en la actualidad, aún no existen condenas firmes para quienes la practican, según reportes del 2020 Trafficking in Persons Report.

Al mismo tiempo, lo que señala la OIT sobre esclavitud en Asia, detalla a los siguientes países: