De su deseo de volver a la Argentina a la victoria de la Selección en Qatar: las principales declaraciones del Papa Francisco

Este lunes se cumplirán 10 años de la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa en el Vaticano, lo que fue uno de los hechos más importantes de la historia argentina. En una entrevista, el Sumo Pontífice recordó sus días en las calles de Buenos Aires y hablo de sus costumbres y los cambios dentro de la Iglesia. También se refirió entre tantos temas, a la invasión de Rusia a Ucrania.

El Papa Francisco quiere volver a visitar Argentina.

En diálogo con Infobae, consultado sobre si desde que era Papa se encontraba más feliz, remarcó: “Yo siempre estuve contento con mi ministerio, aun en los momentos difíciles, de dificultades, que los tuve, porque tuve que resolver problemas bastante espinosos, o ayudar a resolverlos. Pero la paz interior no me la sacó nadie. Esa felicidad. Se ve que la gente me mira más ahora, pero siempre fui así. Yo no creo que he cambiado acá. Por ahí me viene un poco de nostalgia de Buenos Aires porque no puedo callejear como hacía allá. Pero yo no sabría cuantificar la tranquilidad, la paz, la alegría interior que tengo. Para mí siempre es la misma”.

En cuanto a su nostalgia por callejear en Buenos Aires, agregó: “Eso es fundamental, porque eso me tenía en contacto continuo con la gente, y eso es muy variado. Cosas que me quedan muy grabadas y que me cambiaron a veces la actitud. Cuando tenía que tomar el colectivo que pasaba por la cárcel de Devoto —tenía que ir a una parroquia por Devoto— varias veces me sucedió esto: estaba en la cola y casi todas eran madres. Casi todas eran madres. Entonces pensaba siempre sobre la madre de un recluso, lo que siente esa mujer, lo que siente ese hijo. Y eso fomentó en mí una especial cercanía a los presos. Yo todos los años para el Jueves Santo voy a lavar pies a una cárcel”.

El retorno del Papa Francisco a la Argentina

El Sumo Pontífice aclaró que aunque él está abierto a que sé de la oportunidad, su retorno a la Argentina depende de miles de factores: ”Primero, la voluntad que yo vaya. Creo que eso está. Segundo, la coyuntura sociopolítica. A veces la visita de un Papa puede ser usada, en todos los lugares. Que no sea utilizada ni para un lado ni para otro. Después de una elección, ciertamente que sí. Por eso en tiempo electoral no se hacen viajes en los países, para evitar que la presencia sea empleada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo. Yo quiero ir a Argentina. Quiero”.

La revisión del celibato

Al preguntarle acerca del celibato y la posibilidad de que los sacerdotes se casen, respondió: “En la iglesia católica hay sacerdotes casados: todo el rito oriental es casado. Todo. Todo el rito oriental. Acá en la Curia tenemos uno —hoy mismo me lo crucé— que tiene su señora, su hijo. No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre. En cambio, el celibato es una disciplina”.

La Selección Argentina y los partidos del Mundial

En tanto, el Papa se refirió a la victoria de la Selección Argentina en Qatar y respondió: “No la vi. Estaba reunido acá, con seis pilotos de Alitalia con sus esposas. Y en un momento que fui a buscar algo, cuando volví, uno me dijo “Va ganando 3 a 0″, o 2 a 0 o 3 a 1, no me acuerdo. Y está bien dije, pero eso me hizo pensar una cosa que me permito decirla sin querer ofender, porque yo soy argentino también, pero un poco [refleja] nuestra idiosincrasia.”

“En los dos partidos, el de Holanda y el final, comienza ganando 2 a 0; 3 a 1, ah, todos felices los argentinos; nos vamos al segundo tiempo y termina ganando los dos por un penal. Por casualidad. Los argentinos tenemos eso: empezamos con entusiasmo las cosas y tenemos una cultura —no sé, al menos yo la tengo— de dejar a la mitad. Y como que ya nos damos por vencidos antes de tiempo, o vencemos antes de tiempo. Sea en lo positivo o en lo negativo. Nos cuesta terminar el perfil de las cosas. Es una reflexión mía en base a estas dos cosas objetivas, nada más”, agregó.

Invasión de Rusia a Ucrania

En cuanto a una solución a la guerra, explicó: “Están trabajando todos por esto. Están trabajando todos. [Narendra] Modi puede hacer algo, no sé. Sé que hay varios gobernantes que se están moviendo. Hay un grupo israelí que se está moviendo bien. Pero no sabemos en qué puede terminar. Trabajar por la paz… Yo quisiera marcar una cosa sobre la guerra”.

Agrego: “Nosotros esta guerra nos duele mucho porque la tenemos al lado, pero el mundo está en guerra desde siempre. Al menos desde hace un siglo. Nos olvidamos de Yemen, por ejemplo. Los chicos del Yemen. Nos olvidamos de los rohinyás, Myanmar, todo ese drama de guerra. Nos olvidamos de Goma, al norte del Congo, y Ruanda. Claro, como esta guerra es del barrio de al lado, ya la tenemos cerquita, nos llama la atención. Pero no paramos de guerrear”.