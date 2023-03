A 10 años de la asunción del Papa Francisco: el camino de Jorge Bergoglio al Vaticano

A 10 años de ser electo como Papa, el 13 de marzo de 2013, repasamos los momentos destacados de la vida de Jorge Mario Bergoglio y como fue su camino para convertirse en papa.

Los testimonios, en primera persona presentados, son extraídos del documental “El camino del ángel” una coproducción italo-argentina, autoría de Nunzia Locatelli.

Los comienzos de Bergoglio en la Iglesia

En una entrevista radial en “La 96 Voz de Caacupé”, recopilada en “El camino del Ángel”, el Papa Francisco declaró acerca de sus comienzos: “Una vez se me había ocurrido ser cura pero como se ocurre ser ingeniero, ser médico, ser músico... se te ocurre. Estaba haciendo el colegio industrial, yo estudiaba química, y un 21 de septiembre, me acuerdo siempre, salí para ir a pasear con mis compañeros y pasé por la iglesia de Flores. Yo iba a la iglesia de Flores, y ahí entré, se me dio, sentí que tenía que entrar, sabés estas cosas que sentís adentro que no sabés cómo son”.

Bergoglio continuó explicando como sintio el llamado de su vocación: “Miré, estaba oscurito, una mañana de septiembre, tipo 9 de la mañana, y veo que venía un cura caminando, no lo conocía, no era de la iglesia, y se sentó en uno de los confesionarios, el último confesionario a la izquierda, mirando al altar. Y ahí no sé qué me pasó, sentí como si alguien me agarró de adentro y me llevó al confesionario, no sé qué pasó. Y de ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé”.

Oscar Crespo, Alberto D´Arezzo, Francisco Spinozo, amigos y compañeros que se recibieron junto a el de técnicos químicos, efusivamente se presentaron para dar su testimonio para el documental y rememoraron anécdotas y ocurrencias de Jorge.

Bergoglio, a la derecha, en los años que se formaba como técnico químico. Foto: Web

Oscar Crespo, recordó aquel día que Jorge Mario le dijo que iba a ser cura: “La verdad es que yo voy a terminar la carrera con ustedes, me voy a recibir de químico, pero te quiero comentar que en realidad mi vocación va para otro lado, yo creo que voy a tomar la decisión de transformarme en sacerdote. No lo tengo cien por ciento decidido, pero lo estoy pensando seriamente y, es más, hasta voy a ser jesuita. Porque mi vocación va a ser estar trabajando con la gente muy pobre, visitar las villas, ir al interior del país, y volcarme decididamente a ayudar y evangelizar a su vez como lo hicieron nuestros predecesores en el siglo XVIII”.

La convicción que tenía Jorge Mario Bergoglio a los 18 años se vio reflejada en el trabajo que hizo con los curas villeros que realizó de manera silenciosa, y se vio interrumpido por aquel viaje a Roma en 2013 para elegir al nuevo Papa. “Daré mi vida por los curas villeros”.

Cónclave: entró como Jorge y salió como Francisco

Monseñor Guillermo Karcher, en 2013 era maestro de ceremonia de la Oficina de Protocolo de la Secretaria de Estado. El religioso es un coterráneo argentino y cuando el papa Francisco salió a presentarse por primera vez al mundo, él le sostuvo el micrófono y vivió de muy cerca el cónclave y la elección.

“El 28 de febrero de 2013 con la renuncia de papa Benedicto XVI quedó la sede vacante, no había más papa, y fue necesario activar los instrumentos establecidos para la elección del nuevo pontífice. Cada uno de los cardenales de estas congregaciones generales dijo lo que pensaba, veía, creía sobre cómo era el momento actual de la iglesia y cómo tenía que ser el nuevo perfil del pastor, que tenía que guiar la iglesia en un momento no fácil”.

13 de marzo de 2013. Cuando recién elegido se asomó a saludar a la multitud, Jorge Bergoglio (ya convertido en Francisco) saludó a los miles de fieles con un “buenas noches” y les pidió a ellos su bendición y que rezaran por él (AP / Archivo).

Respecto a la personalidad del papa Francisco expresó: “Creo que el Señor le ha dado una súper energía, entonces pienso que él en este momento está dando a mucha gente una gota de esperanza, una gota de alegría, de serenidad”.