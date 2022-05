El Indec informó en el cierre de la jornada del miércoles que se rehabilitará el censo digital para quienes no hayan sido censados o no lo hayan podido completar en los días previos. De acuerdo a lo que menciona el sitio del Instituto de Estadística y Censo, el formulario estará disponible hasta el 24 de mayo, inclusive. Además, remarcaron que habrá operativos en las zonas que no llegaron los encuestadores.

En ese sentido, el operativo de recolección de datos para quienes no recibieron la visita de un censista continuará por seis días. “Hay una combinación de cómo se hace, hay operativos de campo que estamos articulando con las provincias, donde hay un segmento, un edificio que nos quedó sin censar se va ir a censar, se buscan los códigos y si hay alguien que no haya hecho el censo digital se lo censa”, informó Lavagna.

Marco Lavagna, titular de INDEC, ente encargado del Censo 2022. Foto: Marco Lavagna

Qué debo hacer si no fui censado

Hubo personas que no recibieron la visita de un censista ni tampoco completaron los datos de manera digital. Para ellos el primer paso a seguir es enviar un mail a censo@indec.gob.ar o llamar al 0800-345-2022.

Ya sea por correo o de manera telefónica, deber aclarar el asunto como “No fui censado/a”. Luego completar sus datos personales: Nombre y apellido, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y departamento (si es propiedad horizontal), correo electrónico, teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular).

El Indec informó que se podrá hacer el Censo 2022 hasta el 24 de mayo, inclusive.

Cuándo se conocerán los resultados del Censo 2022

De acuerdo a lo que informó el titular del Indec, Marcos Lavagna, se espera que para dentro de “un año y medio”, se conozcan todos los datos recolectados en el Censo 2022.

Sin embargo, se espera que el número de población podría conocerse en las próximas horas, aunque sería un aproximado.