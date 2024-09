Alerta y preocupación por el clima en la llegada de la primavera a Argentina: aseguran será “poco normal”

Según lo anunciado por el SMN en el pronóstico trimestral, se espera que la primavera que llega a Argentina en los próximos días tenga una particularidad que hace crecer la preocupación.

Alerta por la primavera en Argentina

La primavera meteorológica ya comenzó desde el inicio de septiembre y durante todo el mes se espera que las condiciones climáticas sean realmente atípicas. Hay varias regiones del país que deberán tener en cuenta distintos factores para sobrepasar el clima que llegará.

El informe del SMN.

Los fenómenos el Niño y La Niña, parecen que aún no se manifestarán. Pero, hay que estar alerta porque Argentina tendrá una primavera más calurosa de lo normal. Principalmente en el centro y norte del país. Esto incluye pocas probabilidades de que caigan lluvia, por ende, más sequías. Algo que mantiene preocupados a los sectores productores. Los calores ya se presentarán durante el mes de septiembre.

Intenso calor en la ciudad de Córdoba, con temperaturas por arriba de los 40 grados. (La Voz)

En qué parte de Argentina se espera más calor de lo normal

El frío fue muy cruel, rompió récords de bajas temperaturas en mayo. En septiembre, se espera lo mismo, pero en términos cálidos. Las temperaturas altas llegará a la Ciudad de Buenos Aires y 17 provincias de Argentina.

Buenos Aires

La Pampa

Mendoza

San Juan

San Luis

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

Corrientes

Misiones

Santiago del Estero

Chaco

Formosa

La Rioja

Catamarca

Tucumán

Salta

Jujuy

Alerta y preocupación por la llegada de mosquitos en Argentina

La llegada de los mosquitos en Argentina fue todo un tema durante todo las épocas de calor que hubo en el país. Falta de stock de repelente, precios altos y todo tipo de método que se trataba de usar para alejarlos e intentar evitar el dengue. Este año, podría ser igual o hasta peor.

En los últimos días, Especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) descubrieron una mutación genética de los mosquitos transmisores de dengue que los hace resistentes a los insecticidas.

Cuál es la planta que aleja los mosquitos.

“Hemos realizado el primer estudio que no solamente encuentra una mutación genética que hasta ahora no había sido registrada en los mosquitos Aedes aegypti de la Argentina, sino que además se demuestra, a través de ensayos toxicológicos, que está correlacionada con la capacidad de resistir el efecto de insecticidas del grupo de los piretroides”, afirmó Laura Harburguer, directora del estudio, según La Nación. Pero, también, los especialistas aclararon que los mosquitos tenían un grado de 100% de mortalidad ante el pirimifosmetil, un insecticida que aún no está aprobado en Argentina.