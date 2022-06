Una triste noticia enluta a Mar del Plata, Casilda Banegas, reconocida como la mujer más anciana de Argentina, y que fue noticia en el 2020 luego de su recuperación del Covid-19, falleció a sus 115 años. Su familia se encargó de confirmar la triste noticia en las redes sociales.

Mayra, su biznieta, expresó en Facebook: “Te voy a recordar siempre de esta manera, riéndote. Es difícil no sentir un dolor enorme por saber que ya no te vamos a tener entre nosotros y a la vez me pone feliz saber que te amamos y disfrutamos muchísimo”; a su vez y agregó: “Somos la familia más afortunada del planeta porque te tuvimos en nuestras vidas mucho más de lo que podíamos imaginar. Casildita, te amaré el resto de mi vida y mucho más”.

Casilda Benegas en su cumpleaños número 115. Foto: ADNSUR

Según Informa Perfil, en la última época de vida, Casilda entendía todo. Solía sonreír y a veces respondía en guaraní, su idioma natal.

De Paraguay a Mar del Plata, quién fue la mujer más vieja de Argentina

Oriunda de Paraguay, pero luego en 1945 llegó a Argentina, donde recorrió varias provincias, pero finalmente optó por vivir en Mar del Plata. Allí vivió hasta el 2001 porque hay que tener en cuenta que Casilda vivió cinco de las seis dictaduras militares que hubo en Argentina. Desde 2001 hasta 2013 vivió en España, pero tiempo después volvió a la ciudad costera, donde vivió en una residencia para ancianos.

En el 2020 sorprendió tras superar el coronavirus sin síntomas. Foto: ADNSUR

Con más de 110 años logró vencer al coronavirus

En el 2020 se contagió Covid-19, pero logró atravesar la enfermedad sin síntomas. Por otro lado, por su longevidad, Casilda obtuvo el récord de haber sido la segunda mujer de mayor de edad en recuperarse de coronavirus en el mundo.