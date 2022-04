Una mujer de 82 años vivió una violenta entradera en su casa de Rosario: un delincuente ingresó a robar en la vivienda ubicada en Callao al 3000 y la golpeó brutalmente. En el medio del asalto, el delincuente se empieza a sentir mal y la víctima le ofrece tomar un té para que pueda calmarse.

Gloria, la dueña de la casa, fue sorprendida por el delincuente, que saltó del techo, a eso de las 18.30 horas y fue agredida hasta las 21, detalla Rosario3. La violencia que vivió la mujer fue tremenda, a tal punto que el ladrón le arrancó una muela: “Él tenía un guante de latex. Después se lo sacó. Me metió la mano en la boca y me rompió la dentadura. Es más, me sacó una muela”, contó a De 12 a 14 (El Tres).

Insólito: la golpeó por tres horas para robarle y ella le ofreció té para que se calme. Foto: Rosario3

Al mismo tiempo, detalló que el hombre tenía también “una corbata, una soga grande y una bolsa de nylon para mi cabeza”; Gloria intentó resistir lo más que pudo “pero en un momento no daba más”. Fue entonces cuando se produjo una situación insólita: “A él le agarraron palpitaciones, se sentó y tomó agua. Yo le dije que se tomara el té con azúcar que me había preparado. Ahí me contó que era diabético”.

“Era un hombre grande”, detalló la víctima y comentó que el delincuente “revolvió todo” en busca de plata y joyas. Luego de esto, escapó nuevamente por los techos, hasta que cayó dentro de taller mecánico, ya que pisó una chapa floja: cayó sobre un Ford Fiesta y le rompió el parabrisas.

En este lugar fue donde lo detuvieron: se le secuestró una mochila con varias herramientas y elementos para llevar adelante los robos; pero además encontraron: cuatro relojes de pulsera, una pulsera de metal, tres cadenitas de oro y prendedores plateados. Gloria, tuvo que ser asistida por un traumatismo facial.