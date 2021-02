A pesar de la pandemia los festejos por Carnaval no se vieron interrumpidos en Wanda donde la Municipalidad organizó un evento cuyas imágenes se difundieron y causaron indignación por la falta de protocolos. Habían más de 400 personas, no todas tenían barbijo ni respetaban el distanciamiento social.

Se trata de un evento denominado “Playón del Arte” que suele ser realizado generalmente por la municipalidad local y en esta ocasión se trataba de una edición especial “Carnaval”. Se realizó este martes a las 20.30 en el Polideportivo Fitti Kruse de la localidad.

Las imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales. “Acá distanciamiento social no existe, acá no hay Covid 19, no hay ley, cuarentena, no hay nada, miren esto. Claro acá el Covid no está, se tomó franco hoy”, dice el usuario de Facebook que tomó las imágenes y las compartió en su cuenta personal.