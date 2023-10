Una ex funcionaria de Puerto Iguazú en la mira por liderar una presunta red de contrabando.

Una exconcejal y reconocida peluquera en Puerto Iguazú identificada como Nilda C., se encuentra tras las rejas bajo acusación de liderar una red de contrabando que operaba en la región de la Triple Frontera. La organización, que supuestamente tenía conexiones políticas, se dedicaba a introducir ilegalmente productos argentinos en Paraguay.

Las autoridades, en una operación conjunta de la Dirección Nacional de Aduanas y el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, realizaron una vez todos los análisis que resultaron en la incautación de bienes y productos por un valor de $43.000.000 y la detención de ocho individuos, incluyendo a la pareja de la exconcejal y a un influyente empresario local.

De acuerdo a lo trascendido, la organización contrabandeaba artículos de limpieza, pañales, aceite, comestibles, vinos, juegos, alfajores y otros productos. Además, se dedicaban a importar ilegalmente a Argentina accesorios para teléfonos móviles, baterías, cargadores, cigarrillos electrónicos (prohibidos por la ANMAT en el país), repuestos para automóviles y dispositivos electrónicos como auriculares. Incluso se hallaron rollos de pasto sintético para canchas de fútbol 5.

Las escuchas telefónicas han revelado información comprometedora que sugiere posibles conexiones políticas y la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad. Una de esas conversaciones fue revelada por las autoridades que investigan el caso:

“Le quería pedir un favor: que no me mande más ese chofer que maneje el vehículo, el chiquito. Por favor le pido, me agarré muy feo con él, un mal educado terrible… Los dos camiones grandes entran y salen lo más bien y él no sabe ni siquiera girar, no está preparado para nuestra zona… ese tipo de gente no queremos, ya que estamos todos acá trabajando escondidos, y todos alterados y viene a boconear. No, a mí no me viene a faltar el respeto dentro de mi casa… para evitar problemas usted sabe que nosotros trabajamos mal, que no es nuestro trabajo, y para evitar problemas… porque viste, una foto, cualquier cosa, sí allá son todos, entonces nos deja mal a todos… Ahí ya estamos descargando el último camión de frío y ya terminamos con el de usted”, le dijo a Mauri D. S. V., el 3 de marzo pasado, molesta por el comportamiento de uno de los transportistas que trabajaba para la banda.

Este caso, que está a cargo del Juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, continua siendo investigado y no se descartan mas detenciones ya que se están llevando a cabo una pesquisa patrimonial para esclarecer las ganancias lícitas e ilícitas del empresario y las posibles conexiones políticas de la organización liderada por la peluquera.

Con información de Infobae