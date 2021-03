La Secretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez, estuvo en Puerto Iguazú, donde junto al Ministro de Turismo de Misiones José María Arrúa, mantuvieron una cargada agenda de trabajo con varias reuniones con diferentes sectores de la actividad.

Entre los temas tratados se encontró la conectividad y el incremento de vuelos, las rutas aéreas federales y la asistencia de Nación al sector privado. Vale recordar que con la pandemia, la actividad turística fue la más afectada, y esto repercutió en la localidad que depende casi en absoluto del turismo, que año a año recibía a visitantes de diferentes partes del mundo.

“Al llegar a Iguazú me encontré no solo con las diferentes cámaras relacionadas al turismo, si no, un equipo de trabajo que empuja hacia un mismo lado, escuché todos los planteos y pedidos del sector, como también expuse el trabajo que venimos proyectando realizar desde la secretaria dependiente del ministerio”, dijo Yanina Martínez en diálogo con Radio Yguazú.

Los funcionarios se reunieron con el intendente del Parque Nacional Iguazú Pedro Lunello y el presidente de la asociación de Guías de Turismo, Ángel Palma, donde se planteó la posibilidad de aumentar el cupo de visitantes en Cataratas para el fin de semana largo de Semana Santa. Actualmente se permite el ingreso a 4 mil visitantes diarios, y pretenden que el cupo se amplíe a 5 mil.

Radio Iguazú