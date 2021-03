El intendente de la localidad de San Antonio ubicada al Norte de la provincia de Misiones, habló en entrevista con un medio local, y manifestó su inmensa preocupación ante los pasos clandestinos en su municipio, a través de la frontera seca con Brasil. El jefe comunal indicó que son muchas las personas que cruzar a trabajar.

“Estamos frente a Santo Antonio, y la gente cruza constantemente al otro lado por los pasos clandestinos, es incontrolable, acá cruzás un trillo y estás en Brasil, y la gente pasa constantemente para trabajar y además el cambio les favorece. A nosotros nos separa un hilo agua de Brasil, el río San Antonio, que es más como un arroyo, un hilo y son muchos kilómetros de frontera”, indicó el intendente Fausto Rojas en entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

Frente a este municipio se encuentra el territorio brasilero, situación que preocupa más aun teniendo en cuenta las nuevas cepas del virus halladas en Brasil. “Hay que estar atentos a lo que pasa con el virus en Brasil, los hospitales están desbordados, ya no tienen más camas y eso es lo más preocupante”, indicó el intendente.

Según Rojas, los vecinos del municipio de San Antonio no utilizan barbijo y alcohol en gel pese a los esfuerzos de concientización " ya no prestan atención, ya ni piensan más en eso, las autoridades provinciales acompañan, pero la gente está cansada, y usa los pasos clandestinos, los trillos, para cruzar, no hay forma de controlar esto, estamos todos los municipios de las fronteras en la misma, tanto en Bernardo de Irigoyen, Comandante Andresito y San Antonio, la gente necesita ir a Brasil sobre todo a trabajar”, indicó.

