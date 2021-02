El fin de semana pasado en la localidad de Puerto Esperanza, se realizó una fiesta clandestina y una Comunicadora Social que vive en Andresito, Mariana Chenlo, difundió imágenes del evento a través de las redes sociales. Posteriormente a esto, la mujer fue agredida verbalmente y amenazada por un empleado de la municipalidad de Puerto Esperanza.

Los primeros mensajes intimidantes le llegaron el 26 de enero a través de audios en un grupo de WhatsApp. Luego de esto, la mujer decidió hacer la denuncia penal.

El denunciado es chofer de una ambulancia del municipio, que transporta pacientes de Puerto Esperanza a Posadas. En los audios se le escucha a él agrediendo a la profesional y anticipándole que va a “recibir una cachetada por boluda y que tiene que tener más cuidado para hablar”.

En algunas partes del audio, el agresor habla de su gestión “no sé a qué se refiere, si él se va a postular a intendente o él tiene detrás a políticos o está afectado a la gestión actual”, expresó la víctima en entrevista con Red Ciudadana. El denunciado no tiene un cargo político dentro del municipio y la mujer cree que habló en representación de un grupo de personas.

La mujer aseguró que esta amenaza no va a detener su trabajo. “A mí no me van a llegar”, sentenció finalmente.