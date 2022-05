Aproximadamente a las 11:20 horas de la mañana de ayer, la guardia de Bomberos Voluntario de Puerto Iguazú recibió un pedido de auxilio por un incendio en una vivienda familiar en el paraje de las 2000 Hectáreas, zona cercana a la Avenida Libertad.

Los voluntarios acudieron con 4 dotaciones logrando controlar las llamadas reduciendo los daños en la vivienda. Según informaron, el fuego se habría originado en el sector del quincho de la propiedad ubicado al lado del lavadero, sala de estar y un especio de recreación.

Bomberos Voluntarios de Iguazú lograron salvar una vivienda. Foto: policía de misiones

Lo mencionados sectores lindantes fueron asilados de manera tal que el fuego no se propagó, Los bomberos aplacaron y controlaron en el lugar donde habría comenzado el fuego.

El rápido accionar de los 20 Bomberos logró que no se registraran daños en el resto de la casa, siendo una construcción íntegramente de madera, con chapa de zinc, conteniendo y sofocando el fuego en el lugar donde se originó.

Del lugar recuperaron objetos no dañados por el fuego como televisor plasma, varios artefactos eléctricos y varias reliquias como antigüedades, porcelanato, etc. No hubo lesionados