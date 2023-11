Qué son los Registros Akáshicos, cómo acceder a la información del alma y conectarse con uno mismo

Muchas veces necesitamos conectarnos con nuestro interior para poder comprender ciertas, actitudes, momentos, relaciones con los otros y nuestra propia experiencia. Para ello existen los Registros Akáshicos que son una herramienta para ayudar a comprender la información que tiene el alma.

Cada vez se escucha más, el camino que eligen las personas para conectarse con la espiritualidad es por eso que estas herramientas nos dan elementos para comprender el pasado, el presente y el verdadero propósito de nuestra vida.

La maestra de Registros Akáshicos y directora de la Escuela La Alquimia del S.E.R, Natalia Olivares, conocida en sus redes sociales como Natalidades and Co, conversó con Vía País sobre la importancia de conocer las señales del alma y conocer el verdadero propósito de la vida.

Natalia Olivares maestra de Registros Akáshicos Foto: gentileza Para ti

Los Registros Akáshicos como un camino interior para interpretar nuestro propio ser y misión en la vida

- ¿Cómo definirías los Registro Akáshicos?

- Son una herramienta sagrada que te permiten evolucionar espiritualmente, te ayuda a sanar y, a la vez, te ayuda a auto conocerte. Acceder a tus registros akáshicos es como ir a una biblioteca y decir ‘bueno, voy a leer este libro, voy a elegir este tomo y esta página’. Nuestros registros akáshicos se guardan en el éter y están como en una nube de internet, y vos accedes a esa información puntual que tu alma en ese momento está preparada, necesita sanar o necesita conocer esa información para poder seguir su plan de evolución.

- ¿Por qué es importante esta herramienta?

- Nos empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida que se empiezan a descolocar, de repente tu vida se vuelve patas para arriba, y como es una herramienta de autoconocimiento y es individual, personal, no hay nada mejor que conocer el plan de tu alma porque todos llegamos acá con un plan no es que llegamos acá de pasada.

Los Registros Akáshicos nos ayudan a entender que nuestras experiencias, todo lo que nos pasa desde lo mejor que te ha ocurrido a lo largo de tu vida y lo no tan bonito, es parte de tu propia elección porque es la única forma en la que el alma puede experimentar adentro de estos envases y de nuestros cuerpos a través de las experiencias.

Qué son los Registros Akáshicos Foto: gentileza natalidadesandco.com

- ¿Cómo influye en nuestra vida?

- Es un antes y un después porque imagínate una persona que se abre sus propios Registros Akáshicos lo puede hacer todos los días de su vida, o sea, esto una vez que vos llegás, no se termina el camino, ahí es cuando recién comienza. Mucha gente llega a los Registros Akáshicos por curiosidad, porque el ego siempre quiere participar naturalmente y quiere saber de qué planeta viene, quién es su familia estelar, cuántas vidas tuvo, si le va a tocar volver de nuevo, si se casa con este o con el otro, quiere entender por qué le pasó todo lo que le pasó en su vida. Pero el viaje es más importante y más trascendental que todas esas respuestas, el primer llamado llega desde la curiosidad, desde el ego, desde esa resonancia dentro tuyo.

- ¿Cómo se puede acceder a la lectura interior de cada persona?

- Yo personalmente soy muy fan de que todo el mundo aprenda a abrirse sus propios Registros Akáshicos está muy bien que alguien venga, que te lo abra, pero lo que vas a poder sanar haciéndolo vos misma todos los días, no es lo mismo que sería dos veces en ese año porque no se pueden abrir los Registros a otras personas más de dos veces o tres máximos por año. O sea que la información que vas a recibir en esas solo dos o tres veces no se compara con todo lo que podrías recibir si vos misma te abrís tus propios registros.

- Si bien está relacionado con la evolución de la persona, con el pasado, ¿también influye en el futuro?

- Eso es muy importante decirlo, los Registros Akáshicos son atemporales, ellos pueden acceder a la información del pasado, a tus potenciales futuros para que también desde tu presente puedas modificar ese futuro y como no existe la línea de tiempo, no hay espacio, todo es multidimensional, puedes acceder a la vez a mucha información de tus otras experiencias de tu alma viviendo en este aquí, en este ahora.

- ¿Esta práctica que nos brinda nuestra información interior, nos puede servir para entender a los demás y el vínculo con los otros?

- Absolutamente, vas a poder entender desde la mamá que elegiste al papá que tenés, la familia que tenés, el entorno de amigos, el entorno del trabajo, porque sobran personas en tu vida y por qué faltan otras, vas a entender las experiencias de tu cuerpo físico, vas a entender por qué tu alma eligió todas esas experiencias.

- ¿Cuáles son las señales o el momento en qué podés iniciar este camino?

- Lo primero que te tiene que pasar es que escuchas chispas, escuchas la palabra Registros Akáshicos y de repente tu cuerpo empieza a hacer tun tun, tu corazón se va a salir de vos y esa emoción, esa vibración es la primera conexión que sentís porque vos misma te dejaste esa señal para recordar, para empezar el camino de retorno.

-¿Qué mensaje podrías dar para quienes no conocen del tema, pero les llama la atención?

- Le diría a las almas que dejen de preguntarse todo hacia afuera, que busquen hacia adentro sus respuestas, que el alma tiene una única verdad y nos conoce mejor que nadie. El viaje es hacia adentro, hay que confiar, hay que soltar y ceder porque realmente empezamos a entender que cuando uno accede a sus propios Registros Akáshicos accede a toda la información de su alma y empieza a descubrirse a sí mismo.