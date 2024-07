La inquietante predicción de Mhoni Vidente sobre la relación de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: “Una relación extramatrimonial...”

Mhoni Vidente, la renombrada astróloga cubana radicada en México, volvió a captar la atención en redes sociales con sus predicciones. Esta vez reveló una sorprendente información de la relación del actual campeón de la Copa América Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo, quienes, según la experta, atraviesan una presunta crisis.

Esto es lo que descubrió la vidente sobre la relación de Leo Messi y Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. Foto: Antonela Roccuzzo

“Messi logró lo que tanto quería, llevar a su equipo a ganar varias cosas y ya se retira. ¡Se divorcia!”, comentó Mhoni Vidente mediante una entrevista.

En cuanto al vínculo de la Pulga, la vidente reveló que la carta de los amantes estaría rondando por la vida del jugador: “Antonela anda con David Beckham, y dicen que está dejando esta victoria de lado y que Messi ya se anda separando”.

Finalmente, afirmó con seguridad que Leo Messi tendría una relación extramatrimonial con una locutora de deportes, pero no mencionó el nombre. “Yo siempre he dicho, el amor no se acaba, nada más se mueve de lugar. Todo tiene un principio y un final, el chiste es no quedarse estancados”, concluyó la experta.