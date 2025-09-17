La inesperada predicción de Pitty La Numeróloga sobre el futuro de Nico Vázquez: “Va a ser papá”

Pitty La Numeróloga volvió a llamar la atención con una de sus lecturas, esta vez enfocada en el presente y futuro de Nico Vázquez. La especialista analizó los números que acompañan al actor y reveló señales de cambios importantes en su vida personal, que podrían transformar su recorrido afectivo y familiar.

Durante su participación en Mujeres Argentinas (El Trece), Pitty explicó que Nico atraviesa un momento de transición marcado por cierres y nuevas oportunidades. “Él tiene en su destino el número 1, es una persona que tiene los mismos números que Messi”, aseguró, detallando que este valor simboliza liderazgo, inicios y una fuerte conexión espiritual.

El presente de Nico Vázquez y lo que anticipa su futuro

Según la numeróloga, Vázquez se encuentra transitando lo que se conoce como un “año 9”, que representa el final de ciclos. “Está en una etapa de cierres en su vida, donde se termina una parte del libro de su vida para abrirse a lo nuevo”, explicó, señalando que este momento prepara el terreno para transformaciones significativas.

La predicción, que rápidamente generó repercusión en redes, se centró en los próximos años del actor. “Va a estar conociendo a alguien. Capaz en este momento tiene a dos personas con las que habla mucho, una quizás ahora y otra un poquito después, pero el año que viene se reencuentra con el amor”, lanzó Pitty, dejando entrever que un nuevo vínculo podría consolidarse pronto.

Más allá del presente, la numeróloga proyectó un futuro con cambios aún más profundos. “Va a ser un año donde apuesta al amor. Creo que hasta se vuelve a casar y hasta siento que va a ser papá en un futuro. No ahora ni mañana, pero en dos años hablamos”, aseguró sobre lo que vendría hacia 2027.

Actualmente, Nico Vázquez atraviesa una etapa personal marcada por la separación de Gimena Accardi, con quien compartió más de 15 años de relación. Según Pitty, esa etapa quedó atrás y ahora el actor se muestra más animado y rodeado de afectos: “Está mejor anímicamente después de la separación”, comentó.