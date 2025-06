El enigmático mensaje de Pitty la numeróloga sobre el futuro de Antonela Roccuzzo: ¿cambio de rumbo?

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo forman una de las parejas más admiradas del mundo. Su historia de amor, la familia que construyeron junto a sus tres hijos y su bajo perfil público los convirtieron en figuras entrañables para millones de fanáticos. En las últimas horas, una predicción sorprendió al anunciar cambios que afectarán directamente a la rosarina.

Todo comenzó cuando Pitty la Numeróloga, conocida por sus mensajes cargados de simbolismo y sus acertadas intuiciones sobre figuras del espectáculo y el deporte, dejó un comentario en una publicación de Instagram de Antonela. La astróloga colocó simplemente un emoji de bebé, lo que bastó para generar especulaciones entre los seguidores de la rosarina.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Este simple gesto fue interpretado por muchos como una insinuación de que la pareja estaría esperando un nuevo hijo. La palabra “embarazo” volvió a instalarse en redes sociales, acompañada por cientos de mensajes deseando que esta predicción se cumpla.

Vale aclarar que no se trata de un anuncio oficial, sino de una señal espiritual que Pitty interpreta desde su especialidad en numerología. La especialista explicó que percibe una energía maternal intensa en el entorno de Antonela, lo cual alimentó los rumores.

La famosa numeróloga compartió su percepción sobre Antonela Roccuzzo.

La posibilidad de que Messi y Roccuzzo vuelvan a ser padres no es nueva. En septiembre de 2023, durante una entrevista con Migue Granados, el futbolista confesó su deseo de tener una hija, aunque aclaró que no lo estaban buscando activamente. “Me gustaría tener una nena, pero no sé si vamos a ir por el cuarto”, admitió con una sonrisa.

Sin embargo, Antonela fue contundente tiempo después al responder a las versiones que circulaban en redes. En una charla con Ángel de Brito, desmintió los rumores con humor: “Hace tres años que me embarazan y no pasa nada”, comentó entre risas, dando a entender que los comentarios eran infundados.

Messi y sus hijos, que quieren jugar al fútbol (Instagram)

A pesar de la desmentida, el mensaje de Pitty volvió a poner el tema sobre la mesa. Y es que el poder simbólico de sus palabras suele tener un gran impacto en redes, donde miles de usuarios confían en sus predicciones.

Mientras tanto, Messi sigue enfocado en su carrera profesional en Estados Unidos y en compartir momentos familiares con Antonela y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Pero ahora, muchos de sus fanáticos sueñan con la llegada de una nena que complete el círculo familiar.