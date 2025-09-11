Agus Franzoni reveló detalles de su viaje con Gime Accardi que desató el escándalo: “Cuando la llama se estaba apagando...”.

La noticia de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sacudió al mundo del espectáculo y tomó aún más repercusión cuando la actriz reconoció públicamente haberle sido infiel al actor. En medio de las especulaciones sobre la identidad del tercero en discordia, el nombre que más fuerte resonó fue el de Andrés Gil.

Los paisajes que disfrutan Gimena Accardi y Nico Vázquez en San Martín de Los Andes.

Aunque todos los involucrados se encargaron de desmentir los rumores, las sospechas continuaron creciendo hasta que salieron a la luz unos videos de Gimena durante un viaje, donde se la veía bailando muy divertida junto a Agus Franzoni. De inmediato, las miradas se centraron en esa relación y fue entonces cuando el equipo de Puro Show decidió profundizar en el tema para esclarecer qué había detrás de esas imágenes.

Agus Franzoni habló sobre su vínculo con Gime Accardi

El propio influencer salió a aclarar la situación y explicó lo sucedido: “Obviamente me enteré de lo que dijeron. Todo surge por unos TikTok que subí con ella, bailando, pero fue en un viaje en el que también estaban Sofi Morandi y Lizardo Ponce. Tengo videos con todos”, se justificó.

Para él, esas imágenes no fueron más que la excusa perfecta para reavivar un tema que ya estaba quedando atrás en los medios: “Cuando la llama se estaba apagando, lanzaron esto para mandar fuego de nuevo a la hoguera, pero no pasó nada”, aseguró.

Agus Franzoni.

Finalmente, se tomó un momento para hablar sobre la relación que mantiene con la actriz y fue categórico: “Ella me parece lo más y es un bajón que se le estén inventando romances. A mí me parece hasta cómico, pero no estuve con Gime Accardi. No”.

Los videos que salieron a la luz en la cuenta de Agus Franzoni habrían sido filmados durante un viaje a Estados Unidos, cuando él y Gimena participaron junto a otros influencers del famoso festival Coachella. En aquel entonces, la actriz atravesaba una fuerte crisis con Nicolás Vázquez, aunque públicamente no se sabía nada al respecto.

Gime Accardi y Agus Franzoni.

Según los rumores más picantes, en ese escenario se habría dado la infidelidad y Franzoni sería justamente ese chico “random” al que Gimena hizo referencia cuando confesó haber engañado a su pareja. ¿Será verdad o solo un nuevo capítulo en la novela mediática?