¿No era tan random? Se filtró quién sería el amante de Gimena Accardi y el shock es total: influencer y ex de una famosa conductora

En Intrusos continúan investigando al supuesto amante “random” de Gime Accardi, y en ese marco, Paula Varela compartió en vivo el último rumor que circula sobre la actriz y un conocido influencer que, además, fue pareja de una celebridad.

Paula recordó que durante la última edición del festival Coachella, que se celebra a lo largo de dos fines de semana en abril en Indio, California (EE.UU.), Gimena coincidió con Agustín Franzoni, ya que ambos habían sido enviados por Olga y La Casa para cubrir el evento.

Gimena Accardi y su amor secreto.

En ese contexto, Gimena y Agustín participaron de sesiones de fotos para una reconocida marca de bebidas alcohólicas, junto a Sofi Morandi y Lizardo Ponce. “A mí me contaron de Jimena que cuando fue Coachella, que fueron muchos... Me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y Franzoni me dice, ‘no, no puede ser’”, reveló Varela.

Quién es el influencer que habría tenido un affaire con Gime Accardi

“’Igual él está soltero’, me dijeron, y yo digo, ‘¿por qué me dan ese dato?’”, se preguntó al aire Paula, quien recordó que el influencer había sido novio de Flor Jazmín Peña, actual pareja de Nico Occhiato, titular de Luzu TV, y quedó muy dolido porque ella prácticamente lo dejó para comenzar esta nueva relación.

“Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí”, detalló la panelista.

“Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”, agregó Paula, quien además negó que se tratara del tal “Ulises”, el joven de 20 años que se mencionó en LAM hace algunas semanas. “Eso fue después separado, cuando ella volvía del viaje, separada. Lo que yo te cuento es antes”, aclaró.

En medio de los rumores y las versiones cruzadas, Paula Varela dejó en claro que aún no hay confirmación oficial sobre el supuesto “random” de Gimena Accardi. Mientras tanto, los seguidores siguen atentos a cada detalle y declaración, esperando que se conozca la verdad detrás de este escándalo del mundo de los influencers y las celebridades.