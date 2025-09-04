Tras su divorcio, Nico Vázquez tuvo su primera salida de soltero y dejó a todos sin palabras: a dónde fue y con quién

A dos meses de haber anunciado su separación de Gimena Accardi y con el divorcio ya oficializado, Nico Vázquez atraviesa un momento de reconstrucción personal para poder avanzar en lo afectivo. Aunque tras la ruptura surgieron rumores que lo vinculaban con algunas colegas, el actor asegura que por ahora está solo y enfocado en procesar el duelo, lo que le impide pensar en una nueva relación.

La impactante predicción astrológica que anticipó la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

En las últimas semanas optó por mantener un perfil bajo y solo se lo veía salir para cenar afuera, asistir al teatro o cumplir con compromisos laborales. Sin embargo, este miércoles decidió hacer una excepción y se acercó al Movistar Arena para acompañar a su gran amigo Benjamín Rojas, quien junto a Felipe Colombo y Camila Bordonaba protagoniza la esperada vuelta de Erreway con una serie de shows a pura nostalgia.

La primera salida de soltero de Nico Vázquez

Acostumbrado a compartir este tipo de planes con Gimena, muchos pensaban que esta vez asistiría solo. Pero no fue así: Nico llegó acompañado por su jefa de prensa y amiga cercana, Vanesa Bafaro, además de otros allegados. Una vez en el estadio, también se cruzó con Benjamín Amadeo, con quien compartió la velada.

Un día antes, Nico también vivió una gran alegría: la visita de Lionel Messi, con quien mantiene una amistad. El futbolista aprovechó su único día libre para acercarse al teatro y ver Rocky. Aunque los martes no suele haber función, el actor organizó una función especial con invitados para darle el gusto al capitán de la Selección. Sin dudas, un momento que le llenó el alma.

Lionel Messi y Nico Vázquez en camarines tras la función (IG Nico Vázquez).

Según los testigos, el operativo para la llegada de Messi fue discreto, pero la presencia de un fuerte dispositivo de seguridad alertó a los transeúntes. Apenas se confirmó que el astro estaba adentro, la gente comenzó a llegar en masa. Los videos y fotos del momento, que se hicieron virales en las redes sociales, muestran la magnitud del fenómeno: gritos, aplausos y cánticos de “Messi, Messi” se oían por toda la zona, mientras la gente intentaba capturar el momento histórico con sus celulares.