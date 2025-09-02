Lionel Messi, que se encuentra en Buenos Aires para disputar con la Selección Argentina el partido de eliminatorias contra Venezuela este jueves, generó una verdadera revolución este martes por la noche en la avenida Corrientes.

El astro del fútbol asistió a una función de la obra teatral Rocky protagonizada por Nicolás Vázquez en el teatro Lola Membrives, desatando una euforia colectiva y paralizando por completo la icónica calle. Su presencia demostró, una vez más, que su influencia va mucho más allá de las canchas.

Messi con Nico Vázquez

El capitán de la Selección Argentina decidió hacer una escapada de la concentración para disfrutar de la obra de su amigo. La noticia de su llegada se corrió como reguero de pólvora y, en cuestión de minutos, una multitud se agolpó en la entrada del teatro con la esperanza de verlo, tomarse una foto o simplemente saludarlo.

Según los testigos, el operativo para la llegada de Messi fue discreto, pero la presencia de un fuerte dispositivo de seguridad alertó a los transeúntes. Apenas se confirmó que el astro estaba adentro, la gente comenzó a llegar en masa. Los videos y fotos del momento, que se hicieron virales en las redes sociales, muestran la magnitud del fenómeno: gritos, aplausos y cánticos de “Messi, Messi” se oían por toda la zona, mientras la gente intentaba capturar el momento histórico con sus celulares.

Video: Lionel Messi fue a ver Rocky al teatro

Muchas gracias @vazqueznico por esta noche TAN HERMOSA ❤️



Vino Messi y todo es felicidad.



ESTO ES LA HUMILDAD DE LOS GRANDES👇🏼 pic.twitter.com/oQtn7Gxwqi — Milton Ré 🎙️ (@miltonreOK) September 3, 2025

