Lionel Messi llegó a Argentina para su último partido con la Selección: la sorpresa en su arribo

Lionel Messi ya está en Buenos Aires y lo recibió un grupo de fanáticos con la reverencia que merece un símbolo. A su arribo al aeropuerto de Ezeiza, firmó autógrafos, concedió selfies y se mostró relajado, con una sonrisa franca que transmitió cercanía.

El regreso del rosarino tiene un peso simbólico: el partido contra Venezuela en el Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas, podría ser su último encuentro oficial como local. En confidencias recientes, Messi admitió que lo vivirá como algo “muy especial” y anunció que lo disfrutará junto a su familia.

El calendario armado por la AFA también contempla una sobrecarga emocional. Para ese día, se adelantaron shows con La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano como artistas invitados, buscando transformar el Monumental en una celebración anticipada.

Messi arribó junto a Rodrigo De Paul, su compañero en Inter Miami, luego del partido por la Leagues Cup. Ambos partieron de Estados Unidos con la mente puesta en esta doble fecha, clave para cerrar una etapa.

Además, los nervios previos ya se sienten en Núñez: la Selección empezó a moverse con operativos, entrenamientos cerrados y una conferencia de prensa programada previo al partido clausura. La logística está diseñada para que el Monumental viva una atmósfera inolvidable.

El significado del partido tiene múltiples lecturas. Lionel Messi ganó todo con la Albiceleste—Dos Copas América, Mundial y Finalissima—y ahora transita una despedida gradual, que podría culminar con su último partido en casa.

La AFA recomendó que quienes tengan entradas lleguen al estadio al menos dos horas antes para aprovechar toda la previa y los shows montados especialmente. Se espera un Monumental colmado con un clima de fiesta desde temprano.