Adiós en casa: Messi anunció su último partido en Argentina por Eliminatorias ante Venezuela

Lionel Messi confirmó que el próximo jueves 4 de septiembre jugará su último partido oficial de local con la camiseta argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Lo anunció tras la victoria de Inter Miami sobre Orlando en la semifinal de la Leagues Cup.

El capitán describió el duelo frente a Venezuela como un compromiso “muy especial” y adelantó que lo vivirá acompañado de toda su familia: “mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan”.

Lionel Messi, luce la flamante camiseta de la Selección Argentina en la Bombonera. / Gentileza.

“No sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial”, agregó Messi, dejando abierta la puerta a posibles encuentros fuera de Eliminatorias.

Este anuncio llega mientras Messi atraviesa un gran momento en el Inter Miami, donde fue figura en la clasificación a la final de la Leagues Cup con un doblete decisivo.

Aunque este será su último partido oficial de local por Eliminatorias, el delantero podría disputar amistosos en octubre y noviembre, en torneos como la Finalíssima o fechas FIFA por jugar por la Argentina.

El duelo llega en un contexto de alta expectativa: se agotaron rápidamente las entradas populares para el Monumental. Solo resta disponibilidad en plateas para el tan esperado viernes 4.

Messi acumula 193 partidos con la Albiceleste. De disputar los partidos restantes hasta fin de año, incluyendo amistosos, podría acercarse a los 200 encuentros oficiales.

Lionel Messi volvió a jugar en suelo argentino y marcó el 1-0 de la Selección Nacional ante Bolivia. / Gentileza.

Este cierre de etapa marca un momento emocional en su carrera con la Selección, que no solo pone fin a un ciclo de Eliminatorias en casa, sino que también subraya su legado en el Monumental y su vínculo con el público argentino.