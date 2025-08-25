Andrés Gil se sinceró y reveló cómo sigue su relación tras el escándalo con Gime Accardi y Nico Vázquez: “Con Cande...”

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tras 18 años juntos sorprendió a todos y sigue generando repercusiones. La actriz confesó su infidelidad al actor, lo que generó especulaciones y puso en el centro de la polémica a Andrés Gil, el compañero de trabajo de la famosa.

El lunes pasado, fue Ángel de Brito, quien desató el escándalo cuando sacó a la luz la infidelidad de Gimena hacia Nicolás. Esto llevó a que la famosa hiciera un descargo en donde confesó su engaño públicamente.

"Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto, pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Mátenme, línchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento (...)”, expresó la actriz al aire de Olga.

Gimena Accardi respondió a los rumores de romance con Andrés Gil: “Su pareja sabe”

Tras esto, los actores firmaron su divorcio, y cada uno sigue su vida por su lado. Sin embargo, los ojos están puestos en Andrés Gil, quien está en pareja hace 10 años con Cande Vetrano y tienen un hijo de menos de un año.

El actor aclaró que todo lo que se dijo es “absolutamente falso”, al igual que Gimena, quien destacó que la persona no es conocida y no hay rastros para que sepan su nombre. Por otro lado, el conductor de LAM aseguró que el hombre en cuestión es casado y tiene hijos.

Así se conocieron Andrés Gil y Cande Vetrano

Gimena y Andrés viajaron juntos el fin de semana a Bahía Blanca para hacer las funciones de la obra que protagonizan. A pesar de que evitaron hablar con la prensa, el actor se aceró a hablar con el móvil de Intrusos visiblemente incómodo por todo lo que pasó y se dice.

Andrés Gil habló de Gimena Accardi en medio de los rumores de infidelidad

“Estoy cuidando a mi familia. También Gimena y Nico están pasando por un momento bastante choto y no está bueno que alimenten el tema con cosas que son mentiras”, expresó el actor al móvil.

Luego, Andrés Gil agregó tajante e incómodo: “Estaría bueno que respeten su intimidad”.

“El descargo en redes lo hice cuando todo empezó a tomar vuelo... Para que haya respeto”, comentó el famoso sobre el mensaje que dejó en redes sociales cuando comenzaron a circular los rumores.

Asimismo, el actor habló de su novia y su bebé: “Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”.

“Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, quizás en el momento más especial de nuestras vidas”, comentó contundente el actor.