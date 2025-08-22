La inesperada predicción de una tarotista sobre el futuro amoroso de Nico Vázquez que impactó a todos: “Entusiasmo juvenil y...”

Nico Vázquez continúa siendo tema de conversación tras su separación de Gimena Accardi, con quien actualmente gestiona el divorcio. La polémica se intensificó en las últimas horas cuando la actriz admitió la infidelidad. “Soy una hija de p..., le pedí perdón en mil idiomas. Nico me dio 18 años, somos familia y vamos a seguir siendo. Quiero agradecer el hombre que es y cómo se comportó”, confesó al aire de Olga.

Los actores están en las Cataratas del Iguazú.

Tras las declaraciones del protagonista de la obra Rocky, quien confirmó que los hechos ocurrieron tal como relató su exmujer, se hizo viral un tweet de una cuenta de tarot que días atrás había lanzado una predicción impactante sobre su vida amorosa, lo que provocó entusiasmo entre sus seguidores.

Esto es lo que predijo la tarotista sobre el futuro de Nico Vázquez

Según la cuenta @sakiomultiverso, “Para quienes pidieron por Nico Vázquez: se abre una etapa vibrante, llena de energía y renovación. Su vida amorosa experimentará un renacer: aparece una conexión intensa, fresca y espontánea, que lo invita a entregarse sin tanto control. Hay un impulso fuerte de iniciar algo nuevo, con entusiasmo juvenil y apertura emocional. El deseo de vivir con libertad, de explorar y sentir sin ataduras será el motor principal de este tiempo. Todo indica que el corazón se activa con fuerza y que se avecinan experiencias amorosas profundas, dulces y a la vez apasionadas”.

Nicolás Vázquez interpetará a Rocky Balboa. (Instagram)

Además, explicó: “También en lo general, hay oportunidades de nuevos comienzos, inspirados por la creatividad y la autenticidad. Lo esencial será dejar atrás estructuras y entregarse al presente sin miedo. No hay ninguna puerta al pasado reciente, cerrada“.

En definitiva, las predicciones apuntan a que Nico Vázquez atraviesa un momento de renovación y apertura en su vida amorosa, marcado por la libertad, la autenticidad y la posibilidad de experiencias intensas y significativas. Se trata de un período para dejar atrás el pasado y entregarse al presente con entusiasmo y confianza.