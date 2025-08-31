Dai Fernández contó la verdad sobre su relación con Nico Vázquez tras la separación de Gimena Accardi: “Somos...”

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se separaron tras 18 juntos. La noticia generó impacto en el entretenimiento porque eran una de las parejas más queridas. Luego, fue la actriz quien confesó su infidelidad al actor desatando un escándalo. En medio de eso, Dai Fernández es una de las protagonistas inesperada de la historia.

Nico Vázquez junto a Gimena Accardi, tras la primera función de Rocky

Ni bien la pareja anunció su separación, comenzaron los rumores de que Nico Vázquez había engañado a su esposa con su compañera de trabajo Dai Fernández por la complicidad que hay entre ellos y la cual es evidente. Si bien después se reveló que en realidad fue Gimena quien engañó a su ex.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández

A esto se suma, que Dai Fernández se separó de su pareja de siete años por la exposición mediática que llevó su vínculo con el actor. La actriz de Rocky rompió el silencio sobre su relación con Nico Vázquez tras su separación.

La palabra de Dai Fernández sobre su relación con Nico Vázquez

“Muy fuerte. La verdad es que trato de volver el foco a mi trabajo, a disfrutar de esto. Me costó mucho llegar acá y trato de enfocarme en eso y no en el lado B de toda esa exposición. Pero bueno, tomándolo con calma”, comentó la actriz en Sálvese quien Pueda sobre su prioridad de enfocarse en su carrera.

“Somos muy amigos, estamos todos los días juntos acá, charlamos mucho. Él me acompañó mucho también durante este proceso, que no es fácil. Nos queremos mucho, pero somos muy amigos”, expresó Dai Fernández sobre su relación con al actor que alimenta especulaciones.

“Por ahora no”, respondió Dai sobre su vínculo con Nico Vázquez. Asimismo, dejó en claro el actor no tiene nada que ver con su separación: “Las cosas ya estaban mal desde antes. Estuvimos de novios siete años, fue una relación hermosa y nos quedamos con eso”.

De esta forma, la actriz aseguró que son muy amigos con Nico Vázquez, por lo que su buena relación crea falsas ilusiones.