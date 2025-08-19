Revelaron que se separó Dai Fernández, la actriz que vinculan con Nicolás Vázquez tras separarse de Gimena Accardi

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi están en el foco de los medios de comunicación desde que anunciaron su separación tras casi dos décadas de matrimonio. La noticia generó gran impacto en el público, ya que eran de las parejas más populares. El escándalo estalló cuando Ángel de Brito reveló el motivo de la ruptura.

Dai Fernández.

Antes de eso, salió a la luz el rumor de que la separación de los actores fue por una tercera persona. En su momento, se centraron las especulaciones en que sería del ámbito del teatro.

La señalada fue Dai Fernández, la compañera de Nico Vázquez en la obra de teatro Rocky. La actriz actúa de la pareja del protagonista que en este caso sería Vázquez. A pesar de que ambos aclararon su vínculo, y en ese entonces ella estaba en una relación.

Nicolás Vázquez reveló la verdad sobre su oculto vínculo con Dai Fernández: “En dos meses...”.

Dai Fernández estaba en pareja con Gonzalo Gerber hace siete años. Este lunes en Intrusos anunciaron que terminó la relación y el motivo que llevó al fin.

Se separó Dai Fernández, la que fue señalada como tercera en discordia entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

“Es una separación que va a dar que hablar porque va a traer aparejada otras especulaciones”, contó Paula Varela.

“Hace un tiempo que venían con un desgaste. Todo este tema que pasó con Nico, toda la separación de él y el tema mediático, erosionó un poco una crisis que venía transitando la pareja y decidieron dar un paro”, agregó la periodista.

Se separó Dai Fernández, la que fue señalada como tercera en discordia entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Asimismo, la comunicadora reveló que preguntó a su fuente si estaba relacionado con la separación de Nicolás Vázquez: “Averigüé y me dijeron ‘no vayas por ahí’. Obviamente que, después en un mes, pueden estar juntos, no pongo las manos en el fuego por nadie”.

“Si bien Nico Vázquez y Gimena Accardi venían con crisis de pareja, con una pareja desgastada de 18 años juntos, donde también había mucho afecto, mucho amor, mucho compañerismo… Pero esa decisión abrupta de poner ese comunicado, de contar que estaban separados, de que no había vuelta atrás, es por un tercero del lado de Gimena", concluyó la periodista sobre el dato que explotó a la noche en LAM.