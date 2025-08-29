¡Se filtró todo! Quién es el joven de 20 años que habría conquistado a Gimena Accardi tras su separación de Nicolás Vázquez

Luego de que Gimena Accardi admitiera públicamente que engañó a Nicolás Vázquez, la pareja legalizó el divorcio e intentó zanjar la polémica que generó aquella inesperada confesión. Sin embargo, quedó la incertidumbre en el aire sobre la identidad de la persona con la que habría estado la actriz durante su matrimonio.

Ahora bien, en la más reciente emisión de “LAM”, Pepe Ochoa contó que dio con el nombre del joven que estuvo con Gimena Accardi, pero sus encuentros con él no habrían sido el motivo de la separación con Nicolás Vázquez.

Analizaron la gestualidad de Gimena Accardi tras reconocer que fue infiel

Quién es el joven que habría estado con Gimena Accardi después de Nicolás Vázquez

Pepe Ochoa develó que el chico en cuestión no forma parte del medio y con Gimena Accardi solo se habría visto un par de veces: “Fueron dos encuentros casuales. Se habrían encontrado en un avión. Él se llama Ulises. Tiene 20 años, para 21. Está estudiando. Es un tipo deportista, es parte de un club. Hace básquet, rema. En ese club hay una persona que tenemos en común”.

No obstante, Pepe Ochoa aclaró que Accardi habría estado con este deportista después de separarse de Nicolás Vázquez: “La historia de Ulises y Gime es luego de la separación. Gime lo conoce a él, se toma un avión y cuando ella vuelve en business, su compañero de al lado era Ulises. Él tiene un pasar económico tremendo, con un padre de mucho dinero. Cuando se están por bajar del avión, coquetean y ella le dice a él: ‘Escribime’”.

Incluso, Pepe aseguró: “Ulises dudaba y dijo ‘bueno, le voy a escribir’. Se vieron. Tuvieron dos encuentros. No más”.

Por último, pero no menos redundante, Pepe Ochoa ató los cabos y expuso la otra información que le llegó: “Cuando Gime sale a la prensa a hablar de un random, Gime hablaba de Ulises. Entonces, cuando las personas del entorno de Nico empiezan a linkear, dicen ‘por qué dice esto si la historia es otra’. Entonces, toman una decisión de dar a conocer la verdadera historia sobre el porqué se separaron”.

Además, Pepe Ochoa volvió a remarcar que, la tercera persona en discordia no involucraría al joven, sino al famoso actor del medio del que tanto se había hablado. Pese a las especulaciones que hicieron los profesionales en el piso de “LAM”, Gimena Accardi ya dijo que no hablaría más del tema y cuando lo hizo se limitó a dar el nombre del hombre con el que se había involucrado.