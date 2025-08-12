La alarmante predicción de Pitty La Numeróloga sobre el futuro de L-Gante que generó preocupación: “Tiene que cuidarse de...”

L-Gante volvió a reconciliarse con Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica, poniendo fin a un período de distanciamiento. En medio de este reencuentro, hace unos meses había circulado una impactante predicción realizada por Pitty, la numeróloga, que llamó la atención de sus seguidores.

Tamara Báez rompió el silencio y reveló cuánto le pasa L-Gante por la cuota alimentaria de Jamaica.

La astróloga visitó LAM (América) y pronosticó cómo sería el año para el cantante de cumbia 420. “Les conté los números de L-Gante, es un año 7, que pide cuidado con gente del entorno hasta julio inclusive”, expresó ella.

Esto fue lo que predijo Pitty La Numeróloga sobre L-Gante

“Le quiero recomendar, desde un lugar super bueno, que por favor se cuide”, expresó la vidente durante la emisión del programa conducido por Ángel de Brito. Además, detalló las precauciones que el artista debería tomar: “Que se cuide en lo personal, lo laboral, en lo social, lo legal y su salud. Que cuide sus vínculos, sus amistades”, advirtió Pitty.

Pitty La Numeróloga rompió el silencio y reveló la delicada enfermedad que padece: “Solo tengo que agradecer...”.

Sobre aquella predicción, la astróloga afirmó: “Es un año de transición y evolución, donde el crecimiento es muy importante para él”. Añadió que “es un ser con mucho talento y le vendría bien poner toda la energía en su parte creativa, son tiempos positivos para crear pero no para accionar ni exponerse”.

Por último, Pitty recomendó que el cantante se proteja en este periodo y tome las medidas necesarias: “Tiene que cuidarse mucho del entorno, y esperar el mes de agosto/septiembre para el gran cambio”.