La impactante predicción de una vidente sobre Benjamín Vicuña y Pampita: “Él la sigue...”

Benjamín Vicuña causó revuelo en los premios Martín Fierro 2023 al expresar que Argentina le dio “un amor”. Inmediatamente, la atención se centró hacia Pampita y su reacción en plena transmisión en vivo generando una situación incómoda que llevó al actor a tener que dar explicaciones en los medios sobre su discurso y a que la modelo también se refiriera sobre este tema, especialmente después de los dichos de su actual pareja, Roberto García Moritán.

En su discurso, Vicuña señaló que lleva más de 15 años en la Argentina y que está más que agradecido y orgulloso. “Tengo la suerte de que amo este país incluso... No, frases polémicas, no voy a seguir regalando”, lanzó entre risas para luego explicar: “Veo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento”.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, expresó el actor, antes de hacer una pausa y reírse.

La predicción de una vidente sobre Benjamín Vicuña y Pampita

Recientemente, una vidente, Aristida Genes Alcaraz, lanzó fuertes declaraciones sobre los sentimientos de Vicuña hacia Pampita. En una entrevista con Juan Etchegoyen, la medium fue contundente al afirmar que, si bien Pampita está viviendo un momento hermoso con su actual marido, aún existen rastros de sentimientos entre ella y Benjamín.

Según la vidente, “Vicuña la sigue amando a Pampita y ella lo quiere mucho”. Además, Aristida dejó entrever que en el futuro podrían surgir novedades en cuanto a sus sentimientos. “Más adelante, durante tres o cuatro años, pregúntame nuevamente”, sentenció la medium.

Pampita y Benjamín Vicuña.

Estas declaraciones han generado aún más expectativas y controversia en torno a la relación entre Benjamín Vicuña y Pampita. Mientras tanto, ambos famosos aseguran que su relación es buena y que gira en torno principalmente a sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán, además del recuerdo de la pequeña Blanca.