El incómodo momento de Benjamín Vicuña cuando Mirtha Legrand le preguntó por Pampita y García Moritán

Mirtha Legrand es la gran estrella de la televisión con su programa “La noche de Mirtha” que lleva más de 50 años al aire. Por allí pasan figuras de la política, el cine, la música, entre otros. En la noche del sábado estuvo Benjamín Vicuña de visita y como era de esperarse la diva quiso saber la opinión del actor sobre el tema del momento: la escandalosa separación de su ex, Carolina Ardohain, y Roberto García Moritán.

Si bien el actor chileno intentó por todos sus medios evitar hablar del tema durante estas semanas, ya que la modelo es la madre de sus cuatro hijos: Blanca (quien falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, por lo que mantiene una relación cordial y se reúnen en eventos familiares que unen a los hijos de ambos con los que cada uno tuvo por separado.

Pampita con Benjamín Vicuña y los hijos de la China Suárez. Gentileza Instagram.

La incomodidad de Benjamín Vicuña cuando Mirtha Legrand le preguntó por Pampita y Roberto García Moritán

A pesar de su intento por esquivar hablar del tema, Benjamín Vicuña no pudo escapar de las incisivas preguntas de Mirtha Legrand y vivió un tenso momento al aire del programa. Cuando la conductora le preguntó su opinión sobre la separación de Pampita y García Moritán, el acto respondió tajante: “No me meto. Los protagonistas son ellos”.

Luego de la respuesta, “La Chiqui” siguió con las preguntas a los demás invitados, pero después volvió a la carga y comentó: “¿Qué pensás de la separación de Pampita?. Estuve con ella la otra noche en la fiesta del FUNDALEU. Estaba preciosa y divertidísima. Ella es muy bonita, una maravilla… Claro, es un tema privado, ¿pero fuiste a ver a tus chicos?”.

“Por supuesto. Están conmigo. Siguen con su dinámica habitual, que es una mixta”, acotó Benjamín Vicuña. Sin embargo, Mirtha Legrand siguió insistiendo por saber más: “Pero yo los vi a Pampita y a su marido en una reunión… Parecían estar en una buena relación. En especial porque ella se encontraba sentada en las rodillas de él. Eso no es común en una reunión, ¿no? Incluso hubo demostraciones de cariño, ¿qué pasó después?”.

Ante esto, el actor chileno contestó con sinceridad para poner fin al tema: “No es que no quiero decir nada, sino que no sé qué ocurrió. Incluso, si lo supiera, no lo diría en un programa de televisión. Es así”. Por lo que la conductora se dio por vencida y añadió: “Está bien. Ella es muy amorosa”.

Por su parte, Benjamín Vicuña sentenció: “Es una buena madre y para mí es lo más importante”.