¿Era para Pampita? Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre su dedicatoria en los Martín Fierro

Los recuerdos de la relación y el polémico fin de la relación de Pampita y Benjamín Vicuña ha estado muy presente por estos días, especialmente tras la entrega de los Premios Martín Fierro, donde el actor recibió una estatuilla y protagonizó varios momentos llamativos con su expareja y madre de sus hijos mayores.

Sin embargo, un instante fue clave en la ceremonia: el discurso de Vicuña en agradecimiento por recibir el reconocimiento a su carrera como actor. Es que entre los varios detalles que enumeró Vicuña sobre lo que Argentina le ha dado, uno saltó a la vista.

Vicuña señaló que lleva más de 15 años en la Argentina y que está más que agradecido y orgulloso. “Tengo la suerte de que amo este país incluso... No, frases polémicas, no voy a seguir regalando”, lanzó entre risas para luego explicar: “Veo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento”.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, expresó.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre su discurso: ¿Era para Pampita?

Lejos de esquivar el tema, el actor salió a aclarar sus dichos en Cortá por Lozano: “No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”.

Acto seguido, señaló: “Sé que es difícil de entender, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo y sacrificio. Era el 9 de julio y pensé: ‘Este es un país que me dio a mis hijos, el amor’. Tal vez me equivoqué...”.

Pampita Vicuña

Queriendo ponerle fin al momento incómodo, Verónica Lozano opinó que se había entendido, pero Vicuña fue autocrítico y continuó con su descargo. “No, pero justo... Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo, pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido...”, prosiguió.