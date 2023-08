¿Está todo arreglado? Le preguntaron al Tarot por Milei y Fátima Florez y la respuesta fue impactante.

A un día de la confirmación del inesperado romance entre Javier Milei y Fátima Florez, la tarotista Fabiana Aquin fue invitada al programa “Mañanísima” en Ciudad Magazine, donde realizó una lectura de cartas en vivo para la pareja y la respuesta impactó a la audiencia.

Fue Carmen Barbieri, quien le preguntó a la especialista detalles de la relación: “¿Hace mucho que están saliendo?”. Aquin procedió a realizar su interpretación utilizando las cartas y explicó: “Apareció la carta de La Sacerdotisa. Me aventuro a decir que es desde hace unos 3 meses. Sin embargo, el tarot no es precisamente exacto. Pero esta carta sugiere que están muy comprometidos”.

“Durante el almuerzo con Mirtha Legrand, tuvieron una conexión instantánea”, añadió, haciendo referencia al primer encuentro entre Milei y Florez en la mesa de la famosa presentadora en diciembre de 2022.

¿Es real la relación entre Milei y Fátima Florez?

Continuando con su lectura, Aquin extrajo otra carta para la pareja: “Ahora sale la carta del triunfo. Esto indica que la pareja va a generar mucha atención. Fátima tendrá mucho éxito. Es algo que se ha ganado”.

“Quiero dejar en claro que aquí no hay manipulación alguna. El tarot me indica que no hay arreglos previos, y que están en muy buenos términos”, amplió la especialista.

Carmen Barbieri, interesada en la relación explosiva entre Fátima Florez y Javier Milei, después de 22 años con Norberto Marcos, planteó otra pregunta a la tarotista: “¿Crees que esta pareja durará mucho tiempo?”.

La respuesta de Aquin fue: “Voy a tomar dos cartas. La primera representa La Purificación. Esto sugiere que esta pareja será duradera. El amor es abundante. Este amor era necesario. Ambos se sentían muy solos”.

Así fue el primer encuentro entre Javier Milei y Fátima Florez.

“La segunda carta que me aparece es La Versatilidad. Esto implica pasión y autenticidad en ambos. Observa que en la carta hay una representación de desnudez. Muestran sus verdaderos seres”, describió.

Antes de concluir su análisis detallado, la tarotista resaltó: “Ambos tienen personalidades fuertes, pero son extremadamente alegres y su química es notable”.

“Se están beneficiando mutuamente y continuarán haciéndolo. Mi interpretación es que ninguno de ellos resultará perjudicado. La pareja está basada en amor, respeto, cuidado y una conexión ordenada. La pasión es una característica prominente”, concluyó Aquin, en relación a Milei y Florez.