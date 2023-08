Javier Milei reveló qué fue lo que le conquistó de Fátima Florez: “De ella me enamoró...”

Luego de que se conociera la noticia de que Javier Milei y Fátima Florez estarían viviendo un romance. Fue Marina Calabró quien dio la noticia de la historia de amor del año, que rápidamente generó todo tipo de comentarios.

Javier Milei y Fátima Florez Foto: gentileza urgente

Lo que primero pareció solo un rumor, más tarde tuvo la confirmación de sus protagonistas. A partir de entonces comenzaron los rumores de cuándo se conocieron, y como inició la relación que ya es catalogada como “el romance del año”.

Qué fue lo que enamoró a Javier Milei de Fátima Florez

El candidato a presidente reveló en el programa de radio de Rock and Pop: “Estamos de novios hace 45 días. De ella me enamoró todo. Su belleza, humor, inteligencia, talento, su capacidad de trabajo y su fuerza”.

Javier Milei Foto: Clarín

Al parecer la humorista y el economista están muy enamorados. Fue el propio Javier Milei quien expresó a Ángel De brito que la ama.

Ni bien se conoció la noticia, se especuló sobre cuando se conocieron y como había iniciado el romance, al parecer la bueno onda comenzó en el programa de Mirtha Legrand, cuando ambos coincidieron en la mesa.

Fue el 3 de diciembre de 2022, en el programa de la “Diva de los almuerzos” donde demostraron tener buena onda. Después del encuentro quedaron en contacto hasta que decidieron probar si la relación iba más allá.

La artista imitó a Marixa Balli y sorprendió en las redes sociales. Foto: Fátima Flórez

La expareja del economista Daniela Mori también opinó del nuevo romance: “Estoy feliz. A Javier lo quiero muchísimo, tuvimos una muy linda relación y estamos separados hace cuatro años, así que quedamos amigos. Me estoy enterando recién ahora y estoy re contenta”, manifestó.

Además, Daniela decidió hablar sobre la humorista: “Fátima me parece una mujer estupenda. La he cruzado en programas, he visto algún show de ella, y me parece una mujer talentosísima y buena persona”.