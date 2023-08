Javier Milei no para de sorprender al país con distintas noticias. Primero con su victoria política en las PASO 2023 que se celebraron el pasado 13 de agosto, donde se consagró como el pre candidato a presidente más votado. Y ahora, por si esto fuera poco, llegó la confirmación de su nuevo romance.

Fue este lunes 21 de agosto, a tan solo una semana de salir victorioso en las PASO 2023, que Javier Milei confirmó su romance con, ni más ni menos que Fátima Florez. La noticia fue dada por Marina Calabró en Lanata sin Filtro, mientras que Guido Záffora entregó más detalles en América TV.

Según contó el periodista, Milei y Florez se conocieron durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand. Al parecer esta noticia se la dio el mismo líder de La Libertad Avanza. Por lo que contó, en ese momento ambos se encontraban en pareja, pero tras separarse los dos, decidieron apostar a su amor y ya llevan 45 días en una relación estable.

Javier Milei y Fátima Florez en el programa de Mirtha Legrand

De hecho, todo indica que Javier Milei le dedicó unas palabras a Fátima Florez en su discurso tras ganar las PASO. Al parecer, cuando él menciona los agradecimientos y hace referencia al “540″, habla de su pareja actual. Este apodo es uno más que se le suma al de la imitadora, quien en realidad no se llama de la forma en la que es conocida en todo el país.

Fátima Florez y Javier Milei Foto: web

¿Cuál es el verdadero nombre de Fátima Florez?

Luego de pasar varios años de estrellato en Perú bajo el nombre de Fátima Florez, la artista decidió no cambiarlo. Sin embargo, su verdadero nombre es María Eugenia. Fue ella misma quien lo confirmó, hace ya tiempo, durante una entrevista con Jey Mammon en el programa Estrellita en casa.

“Bueno, pero como hace tanto que tengo el Fátima que ya soy Fátima. Mi mamá, toda mi familia me dicen Fátima, y ya me quedó. Todo el mundo me conoce así, aunque mi nombre original también me encanta”, aseguró. Luego, agregó: “Mi marido, Norberto, ni bien me conoció, me dijo… digamos que nació eso. ¿Viste esas cosas mágicas que no las podés explicar? Si me decís cómo nació, no sé cómo fue, pero yo de un día para el otro… un día me fui a acostar con mi nombre, y al día siguiente tenía otro”.

Es decir, la artista dejó en claro que, más allá de estar muy a gusto con su nombre original, prefiere continuar utilizando Fátima Florez. Pues, su nombre artístico es con el que predomina en la industria.