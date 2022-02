Durante el martes de dio a conocer que la Fiscalía de Estado apoya a la Reina de Guaymallén y que debe participar del concurso para la Reina Nacional de la Vendimia. A pesar de esto el Gobierno departamental continua sosteniendo su posición de la eliminación de la figura de la Reina.

La polémica continua y hay voces a favor y en contra del debate entre “Reina si o Reina no”. El secretario de Gobierno, Nicolás Gonzales, dijo que es una decisión trabajada y analizada desde el Concejo Deliberante. “Esto no tiene que ver con una decisión caprichosa o antojadiza se presentó un proyecto de ordenanza después de trabajar el tema durante cinco años y lo votaron 9 de 12 concejales que representan a la totalidad de los vecinos de Guaymallén”.

La autoridad de la comuna dijo que no es una decisión personal del intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias. Esta aclaración es sobre todo por lo comentarios que recibe el dirigente por parte de quienes defienden a la “Reina Paralela”.

Guaymallén celebró Vendimia 2022

El comunicado publicado antes de la realización de la fiesta oficial, el pasado 12 de febrero, fue por parte del Frente Cambia Mendoza. Sosteniendo la premisa que “la figura de la Reina reduce a la mujer a un objeto”, los políticos respaldan la decisión de las autoridades del departamento.

“Esta decisión tiene su fundamentación en diferentes razones, las cuales nos llevan a un análisis de las prácticas que entran en tensión con los principios que guían una comunidad de iguales. Es una verdad absoluta el hecho de que una mujer para ser representante vendimial, puede tener capacidades muy variadas, pero no es suficiente si la candidata no es calificada como bella, un criterio que no guarda relación alguna con la realización correcta de ninguna función. Quienes piensan lo contrario, deberán afirmar entonces que el trabajo que pueda desarrollar cualquier persona depende exclusivamente de su apariencia física”, dice parte del comunicado.