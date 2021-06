Muchas veces vemos perros abandonados en la calle. Algunos quizás dejan alimento, otros siguen de largo. Unos pocos, paran y recogen el animal, para darle o encontrarle un hogar. Seguramente en alguna oportunidad habremos compartido fotos de perros, para buscarle alguien que lo adopte.

Una mujer, llamada Rosy, decidió hacer de su vida el ayudar a los perros abandonados, abriendo un refugio para ellos en Rodeo de la Cruz. Hace 30 años realiza su trabajo y hoy cuenta con un espacio para tenerlos y lograr su recuperación.

“Ella sufría violencia de género. Fue su salvación encontrar una perra con cachorros al costado de la ruta y salvarlos. Ahí empezó toda esta cadena. En realidad los perros la salvaron a ella”, detalló Delfina a Vía Mendoza, quien es una de las principales colaboradoras de Rosy.

Ayudar a los perros fue lo que ayudó a Rosy salir adelante. Gentileza.

Es la mujer de 53 años, con solo la ayuda de tres colaboradoras, que cuida de más de 75 perros en su refugio. Su ayudantes son las que llevan adelante la página de Instagram, Una Huella En Tu Familia, para encontrarle hogares a los perros, difundiendo sus realidades.

Un refugio de amor para los animales

Para llevar a cabo su trabajo de ayuda, Rosy alquila un terreno en un espacio protegido de Rodeo de la Cruz. Es allí donde tiene a los 75 perros, para ayudarlos a recuperarse y encontrar un hogar permanente.

Delfina explicó que el refugio se sostiene solamente con el dinero que ingresa de los perros pensionados, que serán seis mil pesos al mes, ya que Rosy no tiene otro trabajo que no sea cuidar de los animales. Sin embargo eso no alcanza, los perros comen 2 bolsas de 20 kilos de alimento por día, lo que equivale a dos mil quinientos pesos por día. Eso sería sin contar la atención veterinaria que algunos requieren.

Actualmente, Delfina comenzó a reclutar ayudantes para los días sábados, quienes ayudan a limpiar el terreno. Pero ella asegura que Rosy es quien hace absolutamente todo, quien da su vida por sus perros. “El día que le pase algo a ella, esto queda a la deriva”, expresó la joven.

Rosy y sus colaboradoras buscan que los perros puedan tener la mejor calidad de vida posible, para que puedan ser animales felices y llenos de amor. Gentileza.

Lo que necesitan para poder seguir llevando adelante este refugio es alimento para los perros y difusión de las adopciones que realizan. Hay más de 75 perros que están buscando un hogar permanente. “Necesitamos que adopten para seguir recibiendo más animales”, dijo Delfina.

Quienes quieran colaborar con alimento para el refugio o adoptar a alguno de sus animales, pueden visitar el Instagram Una Huella En Tu Familia o contactarse con Delfina al 2613476665.