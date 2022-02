Dicen que el mejor amigo del ser humano es el perro por su compañía y lealtad incondicional. Hay innumerables historias del compañerismo y amor que es reflejada a través del animal. Una joven guaymallina quiere devolver amor y creó un emprendimiento de galletitas perrunas.

Se trata de Paula Giorgio, una joven estudiante casi recibida de Diagnóstico por Imagen, que arrancó paseando perros hace 5 meses atrás y recientemente inicio un nuevo proyecto de delicias caseras para mascotas.

De paseos a galletitas

Paula es amante de los animales, especialmente de los perros, desde que es pequeña. Hace cinco meses decidió comenzar a pasear a perros, sabiendo que muchos en la ciudad de Mendoza viven en departamentos y sus dueños no tienen tiempo de sacarlos ellos mismos.

Disfruta de estar con todos los animales pero tiene una conexión especial con los perros. Foto: Pauli Giorgio

“Lo que me llevó a hacerlo fue el amor que le tengo a los perros, lo único que me da tanta felicidad”, expresó Paula a Vía Mendoza.

Recibió inspiración de una chica de Buenos Aires y desde ese momento decidió “mimar” a los perros mendocinos con esta labor. La realidad es que el encierre y soledad le afecta altamente a estos animales, provocando ansiedad, crisis nerviosas y mala conducta. Tan solo con pasearlos, estas criaturas pueden viven un poco mejor.

Tres meses más tarde, tuvo la idea de emprender con galletas para ellos, como una especie de “golosina” para perros. El primer paso era crear una receta que no dañara a los perros.

La receta de las galletas es totalmente original, creado por ella. Foto: Pauli Giorgio

“Me fue difícil arrancar en el sentido de no hacerle ningún mal a los perros. Me tomé un mes entero de hacer pruebas antes de lanzarlo”, explicó la guaymallina.

Cuando finalmente logró dar con la mezcla de ingredientes perfecta, recibió la ayuda de perros y hermanos, Martín y Rocío, para probar sus delicias caseras. “También pueden comerlo las personas por los ingredientes básicos que tiene”, indicó la joven.

Son snacks saludables - ya que lleva ingredientes como el pollo, huevo y harina - pero a los perros les encanta. “No tiene más nada como otras cosas que no sabes que tiene y lo más importante es que le pongo todo el amor posible”, expresó Pauli.

Las galletas son totalmente saludables, pero son tan ricas para los perros, que para ellos se asemeja a una golosina. Foto: Pauli Giorgio

Un emprendimiento dedicado a perros

Mientras Pauli pasea perros y cocina galletitas, termina su carrera en diagnóstico de imágenes en la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas veces se le complicaba hacer todo, además de las dificultades que implican llevar adelante un emprendimiento.

“No es para nada sencillo montar un emprendimiento en la situación que estamos. Pero nunca baje los brazos. Si hubo momentos en que lo deje de lado por un rato, pero fue más que nada por el estudio”, detalló la guaymallina.

Pasea los perros por la mañana y la tarde, cuando no está estudiando. Foto: Pauli Giorgio

El ingreso le sirve de ayuda para sus gastos, realizando ahora galletas a pedido a través de su Instagram y está planificando trabajar por mayor para los petshops. Pero al final de todo, su trabajo se basa en su amor a los perros.

“Por más colitas felices, siempre incentivando dar amor verdadero a los más fieles del mundo, ellos se lo merecen”, concluyó Pauli.

