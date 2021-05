Durante el fin de semana se virtualizó la historia de un emprendedor que vende empanadas y por la nueva Fase 1 no puede trabajar durante los días de cuarentena estricta que finalizan el domingo 30. Fue un joven mendocino empatizó con su situación y decidió difundirla en las redes sociales.

Gian de Lauro contó a través de una publicación en Facebook que luego de la salir de uno de sus trabajos se detuvo en la calle Sarmiento del departamento Guaymallén para comprar empanadas. Mientras esperaba a que estuvieran listas, el emprendedor le convidó una empanda y le confesó que tenía un “nudo en el estómago” debido al comienzo de la fase uno, lo que no le permitiría seguir vendiendo sus productos. “Estoy muy nervioso, de esto vivo. Mis hijos dependen de mí”, dijo el vendedor.

El joven preguntó de que manera podía ayudar y el vendedor le ofreció un papel donde se encontraban los datos del emprendimiento para que pueda recomendarlo.

El papel que viralizó Gian para ayudar al emprendedor mendocino. Gentileza.

“No normalicemos lo que esta pasando, no a todos nos afecta de la misma forma la bendita fase uno. Hay gente que la esta pasando muy mal, que esta pasando hambre, necesidades de salud mas allá de Covid. La gente no tiene plata para llevar una vida digna y me desespera que así sea”, relató Gian en su publicación.

El joven concluyó diciendo: “Tratemos de priorizar la comida casera en general que es buena, bonita y barata y que mantiene familias completas”.

El emprendedor estará trabajando en su vivienda frente al Hospital Notti del departamento en la calle San Lorenzo al 527.

Las personas que deseen consumir la comida del vendedor pueden realizar sus encargos para diferentes eventos con tres días de anticipación. Luego del medio día las personas pueden comunicarse al 2615688312.