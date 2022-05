Ellos son Miguel Silio, Yamandú Martínez, Luis Ledri y Franco Baggio, cuatro amigos de Gualeguaychú que irán en bicicleta hasta Qatar para alentar a la Selección Argentina. Saldrán desde Madrid y en seis meses llegarían a Doha.

Entrerrianos a Qatar en bici Foto: Instagram

El impulsor de la idea, es Miguel Silio, un ciclista experimentado en largos recorridos que ya fue pedaleando al Mundial de Rusia 2018. Este 2022 sus amigos decidieron acompañarlo. Recorrerán 9 mil kilómetros en seis meses, desde Madrid hasta Doha, para acompañar al equipo de Messi.

Son oriundos de la ciudad del Carnaval, y decidieron acompañar a la selección argentina de fútbol al Mundial de Qatar a bordo de sus bicicletas.

En total recorrerán más de 9.000 kilómetros durante seis meses hasta arribar a Doha. Su última posta fue Bilbao, donde pararon para alentar a la Selección en su entrenamiento en el Estadio de San Mamés.

El capitán del grupo, Miguel Silio, es un escribano de 52 años que tiene muchísima experiencia en hacer miles de millas en dos ruedas y pedales. Silio ya fue de la misma forma a la Copa del Mundo de Rusia y en esta oportunidad, invitó a sus amigos a sumarse otra de sus travesía.

Los amigos fieles: Yamandú Martínez, empleado de 45 años; Luis Ledri, docente jubilado de 59 años; y Franco Baggio, administrador de empresas de 29 años, se enfrentar a una verdadera experiencia deportiva que quedará para la historia.

“Empezamos en Madrid el sábado de la semana pasada. Este lunes pensamos estar entrando en Francia. Y vamos a estar en Londres para ver la final contra Italia”, dice Miguel con su casco puesto. Explica que el punto de partida es la capital española porque es el acceso más simple a Europa. Cruzaron el Atlántico en avión con sus bicicletas desarmadas y comenzaron el periplo.

Por su parte, los fanáticos de la bici, en las últimas horas comunicaron como continúa su hazaña. “Dias 7 y 8: nos desviamos en tren desde San Sebastián a Bilbao para poder saludar a la selección y conocer la ciudad, que resultó ser bellísima. A la vuelta pedaleamos desde San Sebastián hasta Irún (frontera entre España y Francia) por unos 30 km para seguir con el viaje”, se puede ver en el portal de “enbiciando_gchu.

Por su parte, en las últimas horas los flamantes ciclistas hicieron declaraciones a Clarín , “Esto arranca por él (señala a Miguel), que hace más de 20 años que hace cicloturismo. Nos invitó a sumarnos ahora. Yo ya lo he acompañado por otro viaje por Sudamérica. Pero este es especial porque vamos en busca de la Copa. Porque nosotros nos sentimos parte también”, cuenta Yamandú.

“Estamos dando una vuelta más larga. Es más tiempo, pero vale la pena”, dijo Miguel y agregó.”La mayor dificultad en la logística poder llegar hasta Doha en bicicleta es conseguir la visa de Arabia Saudita.

He hecho todos los trámites, hablé con las autoridades argentinas para ver si me podían ayudar. Sería de gran ayuda si me pueden facilitar algo de información porque no es nada sencillo conseguir el visado de Arabia Saudita y es requisito indispensable para llegar a Doha en bicicleta”, detalla apesadumbrado, pero con optimismo de resolverlo de alguna manera.

Eso sí, no hay plan b. Si eso falla, tendrían que llegar por la vía aérea, aunque por ahora no contemplan esa opción como válida: “Me gustaría llegar en bici después de tanto esfuerzo y de recorrer tantos kilómetros. Es mi mayor sueño en este momento”.

Buscan obtener una foto con “Messi o con alguien del plantel”. ¿Cuál es el motivo? “No es por cholulos, eh”, avisan. Cuentan que en algunos pasos fronterizos cuando la situación se torna poco amigable, mostrar que cuentan con el apoyo de la Selección le puede ayudar a allanar el camino.

Entrerrianos a Qatar en bici Foto: Instagram

Franco, el más joven de la banda dice, “Yo vi a Messi una vez con la Selección en el Monumental contra Ecuador y otra vez en Barcelona. Pero me encanta volver a verlo. Y verlo en Londres va a ser una locura”. Luis, el más veterano, agrega: “Como todo argentino, el fútbol es nuestra pasión. Yo me jubilé hace dos años, Miguel ya me había invitado a otro viaje pero no me animé y ahora que tengo tiempo disponible y conseguí el permiso familiar me sumé al viaje. Todo sea por la pasión que tenemos por la Selección”.

Los entrerrianos viajan con bicis super equipadísimas y no hay detalle dejado al azar. Tienen todo tipo de herramientas y repuestos, como rayos, cámaras y cubiertas, y cosas para sobrevivir si llegaran a quedarse por alguna razón. ¿Querés saber cómo sigue el viaje?, entrá a @enviciendo_gchu y seguí todo el recorrido.