Un locutor de Gualeguaychú hizo un descargo en Tik Tok antes de ser detenido por abuso sexual

Todo se conoció luego de que la justicia dictaminó la responsabilidad de diez personas, entre las que se encuentra Ignacio Aldo González, un gualeguaychuense quien se expresó a través de las redes sociales antes de ser detenido y trasladado a la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

La causa es por abuso sexual de tres niños menores de edad, un varón y dos nenas, sigue generando instancias judiciales después de que la Cámara de Casación de Concordia confirmó la sentencia de primera instancia en la condena de ocho personas por los delitos de Promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, el medio de comisión y por el vínculo, reiterada y Promoción a la prostitución de menores agravada por la edad de la víctima y por el vínculo, en concurso real.

La justicia de Gualeguaychú investiga un supuesto caso de exhibición de pornografía a menores

Por lo mismo se conoció que ocho condenados de los diez que fueron imputados, -dos mujeres quedaron desvinculadas de este juicio, pero serán juzgadas en otro- llegaron a debate excarcelados, puesto que en todo momento estuvieron ajustados a Derecho, y en este caso Ignacio “Nacho” González en las últimas horas hizo su descargo a través de su cuenta de TikTok previo a ser detenido y trasladado a la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

“Este es el último posteo que hago porque voy a terminar detenido, me detienen porque me condenaron por algo sumamente falso, soy completamente inocente, le pedí ayuda al Inadi para que entiendan el nivel de discriminación y homofobia que sufrí en la causa que la llaman Oro Verde, le pedí ayuda a asociaciones civiles para que me acompañen, quise contar el sufrimiento que estoy viviendo en el 2019, pero hubo abogados que me dijeron no cuentes nada, no publiques nada, sos el menos mencionado y a través de la defensa podés salir sobreseído, y nada de eso pasó”, comenzó relatando en el video el condenado que es un conocido locutor de la ciudad de Gualeguaychú.

“El tribunal de Casación, cada uno de los jueces, la fiscal que nunca me miró a los ojos, la querella que se dedicó a defender a un tipo espantoso que en Oro Verde saben muy bien quién es, y ahora una notificación judicial acaba de avisarme que voy a terminar detenido porque tienen miedo que yo me fugué, cuando me presenté a cada circunstancia judicial que me pidieron, hice todos los movimientos judiciales necesarios”, expresó.

Al continuar con su relato, el locutor dijo: “Yo por las redes sociales no le puedo hablar sobre la causa de abuso sexual agravado en la cual terminé imputado, procesado y condenado de manera tan rápida y tan injusta cuando no tengo absolutamente nada que ver, soy completamente inocente”.

“Cuando les hablaba de discriminación, les hablaba desde el fondo de mi alma, y agradezco a todo Paraná, a cada juez que terminó decidiendo discriminarme profundamente por ser homosexual, siguiéndole la corriente a una persona homofóbica que le infundió mentiras a sus propios hijos para ir en contra de causas de falsas denuncias de abuso sexual”, aseveró.

Al finalizar, González sentenció: “Tengo que detener toda mi vida, tumbar 14 años del programa nacional al que me dediqué de entretenimiento, ingresar casi a los 40 años de mi vida a un penal, donde terminaron condenándome por cosas que no tengo nada que ver, y que encima fueron mal procesadas. Yo no sé cuanto tiempo más voy a durar con vida, les digo la verdad, porque por más que haga tratamientos psicológicos estoy soportando cosas durísimas, que no se las deseo a nadie en mi vida, son espantosas y angustiantes” dijo para concluir.