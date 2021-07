En las últimas horas se dio a conocer que en la localidad entrerriana de Gualeguaychú, una abuela sufrió el incendio completo de su casa a partir de que le prendió una vela a los santos para pedirle por el examen del nieto que debía rendir. La situación se volvió caótica y afortunadamente, la mujer de 86 años pudo escaparle a las llamas.

Tal como lo hacía con cada nieto, Teresa prendió hace ya más de 20 días, una vela para desearle suerte a su familiar que debía presentarse a un examen, sin embargo, un descuido provocó que al poco tiempo de irse a dormir se despertara con llamas en su casa.

Su nieto tenía un examen y para desearle buena suerte prendió una vela a los santos: se le incendió la casa Foto: TN Web

Afortunadamente, entre el humo y el fuego que ya inundaba la casa, la abuela pudo encontrar las llaves del hogar y pudo salir del mismo. Los vecinos llamaron a los Bomberos y cinco autobombas controlaron el incendio, pero para entonces, la casa ya estaba completamente perdida.

Al poco tiempo de darse a conocer la noticia, una de sus nietas, Magalí, compartió a través de las redes sociales la historia y habló con TN: “Cuando murió mi abuelo, ella decidió seguir viviendo ahí, en esa casa que tanto amor le dio. En pocos minutos perdió todo, sólo le quedan los recuerdos”, contó la joven.

No obstante, al ver que había perdido todas sus pertenencias, los familiares de la mujer se reunieron y acordaron generar un nuevo ingreso de dinero para ayudar a la abuela. Así nació la iniciativa de vender tortas y pastas que le donaron de una fábrica, y actualmente buscan producirlos ellos mismos, por lo que solicitan ayuda a la sociedad para comprar los ingredientes.

“Ella no pide nada. Pero sabemos que quiere volver a su casa. No vio que de ese lugar que tantas alegrías le dio ya no queda nada. Es muy triste lo que le está pasando. Con mis hermanos, padres y demás nietos fuimos a limpiar las cenizas y nos encontramos con todo destruido. Cualquier ayuda que nos puedan dar para nosotros es muy importante”, agregó la nieta.

Para todas aquellas personas que quieran colaborar con la joven, lo podrán hacer al contactarse con Magalí: 3446 599858 y Laura: 3446 597040.