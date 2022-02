Rocío De Pedro, la joven de 27 años cuya familia en Chubut denunció un secuestro de “Trata”, dijo que “mi familia no quiere a mi pareja”, para agregar que este martes pasó de vacaciones a la República Oriental del Uruguay.

Qué se sabe del caso de Rocío de Pedro, la joven de Chubut buscada por sus familiares

Asimismo, en la primera entrevista que concede, a un medio radial dijo que se encuentra con su pareja Gabriel Rodríguez, y confirmó un flamante embarazo.

La madre y otros familiares de Rocío De Pedro habían denunciado que la joven fue secuestrada en Chubut por su pareja, tras lo cual fue encontrada en Gualeguaychú.

Este martes Rocío De Pedro dijo en declaraciones a Máxima Online, “De pareja llevamos un mes y dos semanas, pero lo conozco hace años. Gabriel iba con mi hermano a la escuela secundaria y ahora con 27 años nos volvimos a reencontrar”.

Asimismo, la joven añadió que trabaja como psicóloga, argumentó que “mi familia no quiere a mi pareja. Hace un tiempo que no tengo vínculo con mi familia. La verdad no sé por qué están haciendo esto. He pasado por 3 psicólogos”.

Ante una consulta, Rocío aclaró que “yo no cerré mis redes sociales. Sí es cierto que bloquee a mi familia. Estoy embarazada de semanas”.

Acerca del testimonio de un primo que aseguró que en una videollamada había observado que ella hacía señas como que era víctima de trata, Rocío De Pedro indicó que “mi primo no estaba presente en la llamada.

A pesar de la aparición de Rocío de Pedro, la familia denunció amenzas y creen que es víctima de una red de trata de personas

Nunca hice la señal porque no necesito hacerla. La llamada fue con mi hermana. Yo con mi primo no tenia vinculo hace 20 años. Mi hermano cuando vino estaba falopeado y yo los recibí igual”.

Para cerrar el diálogo, la joven mujer manifestó que se dirigían a Montevideo, donde vive el hermano de su pareja Gabriel. Agregó que “hoy en día con todo lo que pasó no sé si volvería a tener a mi bebe al sur”.