Al lavar los platos no dejes la canilla abierta. Utiliza el tapón o un recipiente, y ahorrarás hasta 50 litros por lavado.

No laves el auto innecesariamente. Utiliza el balde para reducir el caudal.

Una pileta de lona chica cada vez que cambiamos el agua puede gastar hasta 4 mil litros, por eso echa un pocillo de cloro todos los días y cuando no la uses tapala con una lona para que no se ensucie con hojas, tierra y bichos. Así dura limpia mucho más y evitas cambiarla.